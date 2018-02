Aventura na neve

00:00 · 22.02.2018 por Marlyana Lima - Editora

Perto de Santiago, a estação de El Colorado fica a mais de 3 mil metros e possui quase mil hectares aptos para prática de esportes de inverno Cerro Castor, em Ushuaia, oferece a estação de esqui com a temporada mais longa da Argentina e já foi eleito um dos melhores destinos de inverno

O que há alguns anos era apenas um sonho para muitos brasileiros, agora é uma possibilidade que só requer planejamento e vontade de encarar as baixas temperaturas. Sim, as aventuras na neve podem ser vividas pertinho do brasil e não custam tão caro quanto podem parecer. A propósito, na américa do sul, a temporada começa em julho e vai até outubro. Dá tempo de se programar.

> Para enfrentar o frio sem perder a diversão

Além dos dois voos diretos por semana saindo de fortaleza para buenos aires, pela gol, há pacotes que incluem aéreo, translado e hospedagem e podem ser divididos em até 12 parcelas sem juros. Dependendo do destino e do tempo de estadia, cabem no bolso sem pesar no orçamento.

Argentina

Mas, por onde começar? Opções não faltam para quem sonha em ver neve e esquiar. Bariloche continua sendo o destino de inverno mais popular entre os brasileiros. A cidade, situada na Patagônia argentina, bem próxima à fronteira com o Chile, faz jus ao sucesso.

A paisagem é formada pelo encontro de montanhas com picos nevados, típicos da Cordilheira dos Andes, com um mosaico de lagos de diferentes cores. Além disso, conta com ampla estrutura - de hotéis e restaurantes - e várias atrações para aproveitar os esportes na neve.

Se os agitos de Bariloche forem demais, a poucos quilômetros é possível encontrar a tranquila Villa La Angostura para aproveitar a viagem em estações de esqui e parques.

Uma cidade ainda mais charmosa, que conta com a belíssima estação de esqui Cerro Chapelco, é San Martin de Los Andes, a cerca de 200 km de Bariloche. Embora pequena, está abrigada entre a cordilheira e os lagos andinos.

Cidade mais austral do mundo, Ushuaia oferece a estação de esqui com a temporada mais longa da Argentina: o Cerro Castor. Inaugurado em 1999, o centro de esqui conta com cinco meios de elevação, 26 pistas para todos os níveis de habilidade, cafeterias, playgrounds e pousadas nas montanhas. Além do clássico esqui alpino, dá para o visitante praticar snowboard, passear de trenó e se aventurar no snowshoeing (andar sobre raquetes de neve).

Chile

Perto de Santiago, capital chilena, o povoado de Farellones reúne as três principais estações de esqui da região: Valle Nevado, El Colorado e La Parva. É possível curtir a neve esquiando ou fazendo caminhadas incríveis pelas montanhas cobertas de branco.

Outra opção é visitar a região dos lagos e vulcões chilenos. Chillán, por exemplo, oferece tanto a adrenalina das pistas de esqui quanto o relaxamento das termas.

Já os vulcões Villarrica (um dos mais ativos da América Latina) e Sollipulli são as principais atrações de Pucón. No local, é possível experimentar a adrenalina do snowboard nas ladeiras nevadas ou simplesmente fazer trilhas até o topo dos montes para ter uma vista impressionante da região. E mais: as termas de Villarrica são um passeio imperdível para aquecer.

Quem deseja explorar a região, pode seguir para Puerto Natales, na Patagônia chilena. O destino é a porta de entrada para o Parque Nacional Torres del Paine, ideal para o trekking. Há também o Parque Nacional Bernardo O'Higgins com suas incríveis geleiras.

Bolívia

Perto da capital La Paz, o Monte Chacaltaya é um passeio sob medida para quem quer subir um dos picos da Cordilheira dos Andes, mas não é alpinista profissional. Vale contratar um passeio que leva os turistas de ônibus até uma parte do caminho e subir o restante a pé para curtir uma vista única.