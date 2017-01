Atrações de verão em Bariloche

00:00 · 05.01.2017

Com preços bem acessíveis e uma série de campanhas para atrair cada vez mais turistas, a Argentina espera receber mais brasileiros em 2017. O aumento dos voos diretos e descontos em hotéis são instrumentos usados para fortalecer o setor.

Nessa corrida para ganhar os visitantes, Bariloche saiu na frente e anunciou sua nova campanha para o Verão 2017: "Sempre algo novo a descobrir". O objetivo é promover atrativos da cidade também conhecida como a capital argentina do turismo de aventura.

De acordo com Diego Piquin, gerente Executivo do Ente Mixto de Promoção Turística de Bariloche (Emprotur), a expectativa é, a cada verão, aumentar o número de turistas brasileiros que visitam a cidade. "Dispomos de excelente estrutura de hospedagem e gastronomia, além de grande variedade de atividades para todas as idades". A expectativa é incrementar o fluxo, atingindo a marca de 250 mil visitantes até o dia 20 de março.

Atrativos naturais

Para os visitantes mais aventureiros, durante essa época do ano, é possível curtir atividades ao ar livre, como passeios a cavalo, trekking, kitesurfe, mergulho, pesca esportiva, caminhadas, rafting e canoagem. Tudo isso com vista para paisagens exuberantes, como as águas azuis do lago Nahuel Huapi, uma moldura perfeita dos bosques e da Cordilheira dos Andes.

O verão em Bariloche, quando a temperatura média fica em torno dos 30º C, combina descanso e aventura em meio a um roteiro gastronômico impecável. Para quem gosta de médias e longas distâncias, uma boa opção é a Rota Cervejeira no caminho para o tradicional hotel Llao Llao. Já no Circuito Chico (região do Ponto Panorâmico) e na Colônia Suíça existem locais e fábricas que combinam menu harmonizado com a possibilidade de conhecer a produção das bebidas.

Verão em Bariloche também tem um céu sem nuvens, águas transparentes e uma cena comum em qualquer praia do destino: no fim do dia, por volta das cinco horas da tarde, ainda falta muito para escurecer.

A pesca esportiva, realizada até meados de maio, atrai pessoas de todas as idades, que buscam as famosas trutas da região e paisagens cativantes que emolduram o esporte. A cidade retribui com o suporte necessário para promover a modalidade.