Aracati promove festival de sabores

00:00 · 12.10.2017

Uma distância de 142km, cerca de duas horas de carro, separa Fortaleza de Aracati, uma das mais belas e históricas cidades litorâneas do Estado. Quem já é acostumado a viajar, sabe bem que esse "bate e volta" vale muito a pena. Das praias paradisíacas ao centro com belos casarios.

Não bastasse esses atrativos, a Prefeitura de Aracati o Sebrae-CE se uniram para promover, nos dias 27 e 28 de outubro, o 1º Festival de Gastronomia e Cultura do município. A expectativa é atrair 1.500 visitantes por cada dia do evento.

Até o momento, 12 estandes capitaneados por empresas do ramo de alimentação no município já confirmaram presença no festival que também abrirá espaço para as criações gourmets dos Food Trucks.

Durante os dois dias, além do parque gastronômico, um palco será montado no centro histórico e cultural da cidade, a Rua Grande, onde, no mesmo período, artistas da região participarão do Festival de Cantadores e Repentistas do Aracati.

Gastronomia Regional

"A preocupação do Sebrae é contribuir para o fortalecimento da gastronomia regional, através da valorização da experiência, como uma ferramenta de fidelização do cliente e diferencial competitivo para o pequeno negócio", explica a analista do Sebrae-CE, Lucieuda Bezerra da Silva. Já a secretária de Turismo e Cultura do município, Denise Pontes, explica que a parceria com o Sebrae é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos negócios no Aracati. "O festival vem com a proposta de uma revitalização da Rua Grande, de ocupação de espaços públicos

Artesanato

O festival também abrirá espaço para os artesãos do município, que poderão expor e vender suas peças. A secretária de Cidadania e Desenvolvimento Social, Luisa Feitosa, frisa a importância do envolvimento dos artesão e ressalta que um trabalho já vem sendo feito com as labirinteiras e com mulheres que trabalham com palha.