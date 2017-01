Anac prepara a mudança

00:00 · 26.01.2017

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Ministério dos Transportes (MT) prepararam uma grande campanha, com duração de seis semanas, para esclarecer o público sobre as novas regras para viagens de avião. As mudanças deverão alcançar mais 109,5 milhões de pessoas.

Um hotsite com esclarecimento sobre as novas Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) faz parte da campanha. Um vídeo, elaborado pelas duas entidades, mostra que os passageiros hoje pagam os mesmos preços por serviços diferentes.

A resolução nº 400/2016, que dispõe sobre as novas condições tem previsão de entrar em vigor no dia 14 de março de 2017. Em 14 de dezembro, foi aprovada no Senado Federal a proposta de decreto legislativo PDS 89/2016, que propõe sustar, em parte, a resolução, especificamente sobre a desregulamentação da franquia de bagagem. O decreto legislativo ainda deverá ser apreciado pela Câmara e não altera nenhuma das outras medidas.

Até que a Câmara aprecie o decreto do Senado, todas as novas regras entrarão em vigor, incluindo a adoção de tarifa para quem for despachar bagagem. Por isso, a campanha terá a franquia como um de seus focos.

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, trabalha para manter o texto original como foi aprovado em dezembro pela Anac. Segundo levantamento do MT, hoje 35% dos passageiros que viajam não despacham bagagem e o número de pessoas que despacha vem caindo ano a ano. "Liberdade de escolha é fundamental: quanto mais direitos obrigatórios são oferecidos, menos as empresas conseguem atender a quem escolhe viagens econômicas", afirma o ministro.

Para Quintella, depois da liberdade tarifária e de rotas, a customização do serviço torna a divisão de custos de um voo mais justa e é um incentivo real à redução do preço dos bilhetes.