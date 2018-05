Águas termais são opção no Cerrado

00:00 · 10.05.2018

Localizado em Rio Quente, o Hot Park tem como principal atração a maior praia artificial de águas quentes do mundo: a Praia do Cerrado Parada certa para as fotografias, o Monumento das Águas homenageia a natureza do Cerrado. Fica em uma área de fácil acesso, próximo ao centro de Caldas Novas Na cidade de Caldas Novas, um dos pontos mais visitados é o Jardim Japonês. O projeto paisagístico valoriza as nascentes de águas naturais

As duas cidades goianas abrigam diversos parques aquáticos, com muitas opções de lazer. Além disso, as piscinas de águas termais possuem propriedades medicinais que podem até aliviar alguns casos de dores musculares.

A região é dividida pelo Parque Estadual Serra de Caldas. De um lado fica Caldas Novas, bem maior, que abriga parques temáticos e outros pontos turísticos. Do outro, a 28 km de distância, o município de Rio Quente, que recebe mais de 1,5 milhão de pessoas por ano. Toda a cidade, com apenas 25 mil habitantes, vive em torno do complexo de lazer Rio Quente Resorts, que abriga seis hotéis e o Hot Park.

Segundo Márcio Faria Ramos, coordenador de destino da CVC na região de Caldas Novas, muitos turistas chegam ao local em busca das nascentes naturais com águas que afloram do chão de forma constante. "Em alguns pontos, podem chegar a incríveis 47 graus", revela.

Na alta temporada, os parques abrem todos os dias. Na baixa, eles fecham alguns dias, mas sempre têm opções em funcionamento. Os valores variam e também há a oportunidade de o visitante contratar apenas um dia de uso. Em Caldas Novas, o Náutico Praia Clube, o Water Park e o Hotel CTC são alguns endereços de diversão certa.

Tanto Caldas Novas quanto Rio Quente oferecem mais do que tranquilidade aos visitantes. Seja pela natureza, pela temperatura agradável ou pela cordialidade dos habitantes, os dois municípios também contam com um clima que favorece o romance. Não é à toa que os destinos são referência para quem planeja uma lua de mel dos sonhos.

Moradora de Viçosa do Ceará, a estudante Tércia Alves Fontana esteve em Caldas Novas em março, de férias, e confessa que ficou surpresa com tantos parques aquáticos. Gostou tanto que pretende voltar acompanhada do marido. "Acho que o lugar é perfeito para uma viagem a dois", afirma.

Praias artificiais

Atração turística de Caldas Novas, no sul de Goiás, o Hot Park atrai visitantes interessados em conferir a maior praia artificial de águas quentes do mundo. Conhecido como Praia do Cerrado, o local tem ondas tranquilas, água transparente e árvores que oferecem sombra e conforto. As entradas custam a partir de R$ 150 na bilheteria, mas é possível conseguir descontos e promoções comprando com certa antecedência.

Além da Praia do Cerrado, o Hot Park tem áreas divididas por público. As crianças, por exemplo, podem ver bichos no Bird Land e visitar o Clubinho da Criança, uma casa no meio da piscina. Já o Acqua Race tem tobogãs com descidas leves para toda a família.

Quem busca aventura em meio à natureza pode aproveitar as atrações do Parque Estadual Serra de Caldas. No local há trilhas com diferentes níveis de dificuldade que levam a mirantes com vista panorâmica e a belíssimas cachoeiras. A entrada é aberta ao público até as 15h e quem quiser pode contratar o serviço de guias.

De volta à cidade, o Shopping Serra Verde costuma ser parada de excursões e dos turistas que querem fazer algumas compras de presentes e doces. No caminho, o Jardim Japonês, com paisagismo que valoriza a vegetação local pode ser uma boa opção para um passeio.

O Monumento das Águas, que faz homenagem à natureza do Cerrado brasileiro, vale uma parada para fotos. O local é bem cuidado e fica próximo aos grandes hotéis da região. Também vale a pena visitar as cachaçarias da cidade. Além de boas histórias, elas oferecem degustação da bebida.

O que visitar

Hot Park

Faz parte do complexo do Rio Quente Resorts e tem uma área de mais de 55 mil m². Entre as atrações está a maior piscina artificial de águas quentes do mundo, além de piscina com correnteza, tirolesa, aviário e toboáguas.

www.hotpark.com

Di Roma Acqua Park

É uma das grandes atrações de Caldas Novas. As piscinas atendem a públicos de todas as idades.

www.diroma.dom.br

Lagoa Termas Parque

Parque tradicional de Caldas Novas, tem piscinas variadas, tobogãs, toboáguas, área para crianças, bares e restaurantes.

www.lagoaparquesehoteis.com.br

Parque estadual da Serra do Caldas

Possui trilhas com diferentes níveis de dificuldade que levam a mirantes com vista panorâmica.