13 º Festival das Cataratas será realizado em junho

00:00 · 03.05.2018

Feira de Turismo e Negócios; Rodada de Negócios com operadores da América Latina; Salão do Vinho Argentino; Salão de Turismo de Compras e Expo Hotel Cataratas e Salão MICE Cataratas. Essas são as principais atrações do 13º Festival das Cataratas, que será realizado em Foz do Iguaçu, no período de 20, 21 e 22 de junho, no Rafain Palace Hotel & Convention.

> Marco histórico no Sul do Brasil

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli, o Festival das Cataratas tem como público-alvo agentes de viagem, operadores de turismo, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, pesquisadores e estudantes, dentre outros profissionais de áreas afins.

Para a edição de 2018, os organizadores estimam o crescimento do evento. O espaço dedicado à Feira de Turismo e Negócios, por exemplo, ganhou mais 1.500 m². Também projetam superar os mais de 8 mil participantes do ano passado. Outro destaque é a integração entre a academia e o mercado. Por meio do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, reúne mais de mil estudantes do Brasil e outros países da América do Sul.

Natureza

Além de promover toda a cadeia produtiva do turismo, o Festival das Cataratas é premiado pela sua preocupação socioambiental. Uma das ações é realizar, anualmente, a compensação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio do plantio de árvores nativas. Todo conteúdo gráfico é produzido com materiais reciclados e participantes recebem, ainda, sementes de espécies nativas da região.

Mais informações

Foz do Iguaçu:

• Visite Foz - visitefoz.com.br

• Cataratas do Iguaçu S/A - cataratasdoiguacu.com.br

• Itaipu Binacional - turismoitaipu.com.br

• Parque das Aves - parquedasaves.com.br

• Festival das Cataratas - festivaldeturismodascataratas.com