Zuckerberg revela novo desafio

00:00 · 09.01.2017

Mark Zuckerberg planeja fazer uma viagem ao redor dos Estados Unidos e conhecer novas pessoas ( Foto: AFP )

Após construir seu próprio sistema artificial que controla sua casa, batizado de Jarvis (como o assistente virtual do Homem de Ferro no cinema), e apresentá-la ao público em dezembro de 2016, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, usou seu perfil na rede social para contar quais são suas metas para 2017. Ele explicou que para o ano que se inicia pretende fazer uma espécie de turnê ao redor dos Estados Unidos para conhecer as pessoas de todos os estados do país.

Como já conhece alguns locais, de acordo com Zuckerberg, ele terá que percorrer somente cerca de 30 estados para concluir o desafio com êxito. "Depois de um ano tumultuado, minha esperança para este desafio é sair e conversar com mais pessoas sobre como eles estão vivendo, trabalhando e pensando no futuro", escreveu.

"Por décadas, a tecnologia e a globalização nos tornaram mais produtivos e conectados. Isso trouxe benefícios, mas para muitas pessoas isso também tornou a vida mais desafiadora. Isso também contribuiu para um maior sentimento de divisão do que o que eu já senti em toda a minha vida. Temos que dar um jeito de mudar o jogo de uma forma que funcione para todo mundo", completou o bilionário, que ainda frisou que a esposa, Priscila Chan, também o acompanhará na aventura.

Ele ainda explicou que planeja fazer a viagem de diferentes formas, desde viagens de carro a paradas em pequenas cidades e universidades, escritórios do Facebook e reuniões com professores e cientistas.

O bilionário se compromete com desafios pessoais anualmente e sempre compartilha as metas com os seguidores. Ano passado ele desenvolveu Jarvis e anteriormente ele já tinha se comprometido a ler 25 livros em 1 ano e aprender mandarim.