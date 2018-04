Tecnologia prevê tendências de compra

00:00 · 30.04.2018 por Jacqueline Nóbrega - Repórter

Um a cada quatro pedidos da Amaro é feito em um guide shop. Este ano, a Amaro quer levar o projeto físico da marca para outras cidades brasileiras Dominique Oliver é CEO e fundador da Amaro. Apesar de ser suíço, optou por investir no Brasil devido ao brasileiro ser "extremamente conectado e mobile"

A Amaro é uma marca digital de moda, fundada em 2012, pelo suíço radicado no Brasil Dominique Oliver. Antenada nas últimas tendências internacionais, a loja traz novidades semanais para as consumidoras.

O CEO e fundador da marca investe em tecnologia para que isso seja possível. Com uma equipe de programadores, a loja avalia logo nos primeiros dias o desempenho de cada produto e, antes de a peça se esgotar no site, a empresa é capaz de encomendar uma futura reposição, ou até criar itens similares. "Temos uma equipe de engenharia com 10 desenvolvedores e especialistas em produto. Além disso, a equipe de business intelligence, onde concentramos esse trabalho de análise de dados, conta com seis engenheiros e cientistas de dados que se dedicam inteiramente a isso", explica Dominique, em entrevista ao Diário do Nordeste.

"O diferencial da Amaro é o modelo de negócios direct-to-consumer e cadeia produtiva totalmente integrada à tecnologia. A tecnologia permite otimizar tempo, recursos e, o que queremos mostrar, que ajuda a prever tendências de compra".

A Amaro também disponibiliza guide shops em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. No espaço físico, é possível provar as peças disponíveis no site e, em seguida, acessar computadores ou tablets dispostos na loja, para fazer seu pedido. A primeira guide shop foi lançada no ano de 2015, no Shopping Pátio Higienópolis (SP).

"Funciona como um ponto de imersão de marca e de conveniência de retirada e troca de produtos. Como é um ponto de venda físico, o guide shop oferece a oportunidade de conhecer e experimentar as peças da Amaro". No caso de São Paulo, ao fazer um pedido, a cliente recebe a peça no mesmo dia. No Rio de Janeiro, a entrega é feita no dia seguinte. O executivo ainda relata que 1 a cada 4 pedidos da Amaro é feito em um guide shop.

"Como a empresa já nasceu no mundo online, esse universo conectado e digital é mais natural para a gente do que para outras marcas que nasceram no offline", pontua.

A marca digital coleta e organiza dados de jornada de compra dentro da plataforma para otimizar a oferta de produtos para as clientes.

"Como temos nossa plataforma própria, desenvolvida com tecnologia interna, toda a atividade executada no site, no aplicativo e nos guide shops pode ser analisada para entender preferências das clientes e onde podemos melhorar nosso serviço".

"A inteligência de dados sempre foi importante para a Amaro, desde que a marca foi criada. No último ano temos investido mais na equipe de data science e business intelligence", complementa o CEO.

Atributos

Dominique ainda comenta que cada compra feita na loja é analisada. Ele relata que a empresa cria atributos de produtos que geralmente não são avaliados pela indústria da moda. "Analisamos atributos tangíveis (cor, tecido, corte, comprimento, caimento, etc) e intangíveis (estilo, ocasião, mood, referência cultural) para entender como que um produto funciona melhor do que o outro. Isso é um diferencial muito importante".

"Duas calças jeans skinny, por exemplo, podem ser avaliadas como produtos completamente diferentes, dependendo da lavagem, textura, modelagem e como está apresentada na modelo. Essas pequenas nuances são o que queremos descobrir para otimizar a oferta de produtos".

O processo de desenvolvimento das peças que são vendidas na Amaro também é diferente do que acontece em marcas tradicionais, que lançam 2 ou 4 coleções por ano. "Temos uma equipe de desenvolvimento de produto que é superantenada com as futuras tendências de moda, e que trabalha de forma muito eficiente para trazer essas peças em tempo recorde para a cliente. Aqui já estamos desenhando peças que estarão no site em 12 semanas. Sabemos que nossa cliente é antenada e quer consumir rapidamente aquela tendência que viu nas revistas e redes sociais", diz.

South by Southwest

Este ano, Dominique Oliver participou pela primeira vez do South by Southwest, um dos mais importantes eventos de tecnologia e economia criativa do mundo, que aconteceu em março, em Austin, no Texas (EUA).

Na ocasião, ele explicou porque optou por investir em solo brasileiro. De acordo com os dados mostrados pelo executivo em sua apresentação, o País tem 170 milhões de smartphones e os brasileiros gastam cerca de 3 horas e 43 minutos nas redes por dia. "O brasileiro é extremamente conectado e mobile. O consumidor aqui já está mais do que preparado para comprar em um ambiente digital e sem barreiras. Segundo a ComScore, o mobile é responsável por mais de 70% de todos os minutos digitais no Brasil, e o alcance do varejo mobile no País já é superior ao desktop, que está alinhado com as vendas da empresa".

"Fiquei muito orgulhoso de termos participado na programação do evento, que une os maiores nomes em inovação e criatividade. Levar esse conteúdo e mostrar para o mundo como a Amaro trabalha inteligência de dados foi um passo importante para nos posicionarmos como a empresa inovadora que somos". Ele preferiu não confirmar se abrirá um guide shop da Amaro no Ceará, mas, este ano, a ideia é expandir o projeto físico da marca para outras cidades do Brasil.