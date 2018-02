Star Wars Battlefront II: o melhor e o pior em um só game

00:00 · 26.02.2018

Testamos o game "Star Wars Battlefront II" da EA/DICE. Podemos dizer que o jogo reúne em uma só versão o melhor e o pior que poderíamos achar em um game. Vamos por partes, começando pelo lado bom desta história. Ao contrário da versão anterior, "Star Wars Battlefront II" traz um modo campanha e ele é muito bom. Você passará boa parte deste modo sendo Iden Versio, uma ex-líder de um grupo de elite do Império Galáctico que resolve mudar de lado após entender o real objetivo dos seus ex-empregadores.

Ter que, como Iden, matar rebeldes e destruir instalações de seus heróis de infância não é fácil. Alegra-nos pular fora do barco do Império rapidamente.

O que achei mais bacana deste game foi ter um misto de batalhas espaciais e em terra com muita qualidade gráfica e sonora. Em vários momentos parece que você foi realmente transportado para as batalhas do mundo de Star Wars e isso é fantástico. Há também missões de infiltração, proteção ou de destruição específica de um alvo.

O modo campanha ainda nos brinda (ou deveria brindar) com ótimas experiências com personagens icônicos de Star Wars, como a princesa Leia, Han Solo e muitos mais. Dá alguma explicação para o vazio entre o "Episódio VI: O Retorno do Jedi" e o "Episódio VII: O Despertar da Força". Interessante.

A visão do gamer pode ser sempre em primeira ou terceira pessoa, menos com os personagens clássicos. Eu que detesto jogar em terceira pessoa, admito que fiquei perdido em alguns momentos com os heróis da saga e isso é chato, mas faz parte.

Além do modo Campanha, há outras boas atrações neste game. O modo Heróis versus Vilões é bem bacana. E você pode enfrentar Luke Skywalker com Darth Maul. Digo que será um duelo bem impactante, visto que Maul é bem poderoso com seu sabre duplo. Há neste modo a chance mais fácil de usar os clássicos heróis e vilões. Darth Vader está lá também, assim como o mestre Yoda. É bem empolgante.

Mas há outros modos interessantes e que são multiplayer. No Ataque Galáctico você enfrenta até 40 pessoas ao mesmo tempo e pode usar tudo que imaginar do universo de Star Wars como veículos terrestres, naves, heróis e vilões. É bem intenso.

Por fim, também há o modo Ataque de Caças Estelares em que até 12 jogadores se enfrentam em batalhas com os efeitos dos filmes da saga.

Ponto negativo

E, como todos sabemos, o ponto negativo foi mesmo a inovação da EA para Star Wars Battlefront II: oferecer itens que dão vantagens aos gamers em sistema de compra de caixas. Estas caixas de loot podem ser compradas com créditos. Estas microtransações internas não são coisa nova no mercado de games, mas foram muito criticadas por fãs de Star Wars por segurar ao máximo para que o usuário consiga ter acesso a personagens como Luke Skywalker e Darth Vader. Seriam necessários quase 40 horas de jogo para desbloquear créditos suficientes para tê-los. E isso irritou demais.

Vale a pena? Sim, vale muito, apesar desta falha de ter que liberar Luke e Vader com muitas horas de jogo, que pode ser comprado a partir de R$ 199,90 para PC, Xbox One e PlayStation 4.

Produto foi testado pelo editor Daniel Praciano