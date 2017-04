Smartphone é o item mais influente

00:00 · 16.01.2017

Estamos cada vez mais dependente do celular? Smartphone é o item tecnológico mais influente para 2017

De acordo com resultado da pesquisa Datafolha, realizada com 2.068 pessoas em 130 municípios do País e encomendada pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos (IEEE), o smartphone é o item tecnológico mais influente para 2017, com 35% das respostas.

As baterias inteligentes vêm logo em seguida, com 33% das preferências, e, com pequena diferença, o terceiro e o quarto lugar ficam com a tecnologia mais inteligente para a segurança doméstica (30%) e os carros mais inteligentes (29%). No quesito sobre regiões do Brasil, há pequenas variações sobre o smartphone: 39% na região Sul, 36% no Nordeste, 34% no Sudeste e 29% no Centro-Oeste e Norte. Porém, em todas elas as tendências são as mesmas.

A pesquisa do Datafolha também avaliou os itens mais desejados pela população para 2017 e todas as faixas etárias apontaram as baterias inteligentes como o principal desejo, com 25% das respostas. A locomoção ocupa o segundo e o terceiro lugar: carros inteligentes, com wi-fi, GPS, controle remoto de fábrica, etc.) receberam 22% e os veículos elétricos ficaram com 21% das preferências. Quando questionados sobre os itens que serão supérfluos no ano que se inicia, 36% dos entrevistados responderam telefone fixo, seja em residências ou escritórios. O curioso é que entre jovens de 16 a 24 anos esse índice sobe para 38%, já os entrevistados acima dos 60 anos são os que menos rejeitam os fixos (28%). Em seguida, com 29% das respostas, vêm os computadores de mesa, seguidos das câmeras fotográficas digitais (24%). Nesta pergunta, porém, os resultados regionais apresentam respostas diferentes. A rejeição ao telefone fixo, por exemplo, é de 43% na região Centro-Oeste e Norte, 38% no Sudeste, 35% no Nordeste e 24% no Sul.