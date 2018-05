Remake de Age of Empires agrada velha geração

00:00 · 07.05.2018 por Daniel Praciano - Editor

"Age of Empires: Definitive Edition" tem melhor jogabilidade e gráficos 3D com uma cara 2D com a técnica de isometria já vista em games como Super Mario RPG

"Age of Empires" foi, sem dúvida alguma, um marco quando falamos em games Real-Time Strategy. Todos os jogos da franquia renderam muitas horas de diversão para os gamers nos anos 90 e começo dos anos 2000. A ideia de participar de batalhas históricas, enfrentar piratas nas costas da América ou Índia também deixou saudade. Por isso, ao saber que a Microsoft iria trazer uma edição definitiva de "Age of Empires" para o mundo dos computadores, bateu a emoção.

Naqueles anos das décadas de 90 e início dos anos 2000, os gráficos, se analisarmos sob a ótica dos dias atuais, não eram nada lá tão bacanas, mas já agradavam. A versão atual de "Age of Empires: Definitive Edition" melhorou bastante isso e foi algo que notei logo de cara. Gráficos 4K brindam os gamers. E não só isso; esta nova versão tem trilha sonora orquestrada. Mas a essência do game está lá, presente, com a diferença de que melhorou a jogabilidade.

Este remake de "Age of Empires" tem jogabilidade, como já dissemos, levemente diferente, para melhor, e gráficos 3D com uma cara 2D com a técnica de isometria já vista em games como Super Mario RPG. Dá até para ampliar em 4x no zoom do jogo para verificar mais detalhes de batalhas ou de construções sendo destruídas. Sucesso.

Para quem já jogou "Age" no passado isso vai aumentar ainda mais a vontade de ir até o fim e zerar o game. Para quem nunca jogou e é da nova geração, mas gosta de história, vai ser bem interessante acompanhar momentos marcantes do mundo e "participar" deles. Ao todos são 14 civilizações no game, como os egípcios, romanos e gregos, por exemplo.

Em time que está ganhando se mexe sim. Por isso, neste Definitive Edition foram feitos alguns ajustes, como aumento do limite de personagens no cenário para 250 unidades.

Mas, como nem tudo são flores, há um problema que continua. No tradicional e neste remake, quando você está em um ataque, seus soldados não conseguem se organizar sozinhos. A inteligência artificial passou longe. Para não perder seus homens bobamente, a solução é, manualmente, organizar tudo.

Por fim, podemos dizer que o jogo agrada bastante para a velha geração. Para a nova, já acredito que não vai pegar, a não ser que você goste de história ou conheça games do passado.