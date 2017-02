Relógio quer dar mais segurança para os filhos

00:00 · 06.02.2017 por Daniel Praciano - Editor

O relógio custa R$ 360 e é preciso mais R$ 39,90/mês pelo preço do chip que vai fazê-lo funcionar

Quando pensamos em nossos filhos, queremos sempre que estejam seguros. E há aqueles pais que querem saber exatamente onde eles estão. Hoje, com smartphones, isso é bem fácil, mas também há outra forma de, digamos, rastreá-los. E é isso que o relógio inteligente vendido pela Claro, em parceria com a DL, pretende oferecer.

Como funciona

Batizado de Kids On, o smartwatch é voltado para uso de crianças entre 4 e 12 anos e que deve ser configurado pelos pais para rastrear os pequenos e também para que os mesmos possam se comunicar com os pais em caso de emergência. Sim, é possível fazer ligações telefônicas pelo relógio.

O Kids On geralmente vai funcionar com o GPS embutido, mas nem sempre isso vai acontecer. Especialmente em lugares fechados e mais ainda se tiverem muitas antenas de empresas de TV e celular. Neste caso, o sinal pode se perder. Porém, em lugares abertos ou fechados onde não há tantas antenas de empresas, o sinal do GPS vai passar limpo e a busca pela criança será precisa ou muito próxima disso.

Um truque para fazer o GPS responder é sempre ativar o relógio primeiro em lugares abertos. Mesmo que passe depois para locais fechados, ele vai localizar o relógio, apesar das torres de TV e/ou celular. Infelizmente, nem sempre funciona. E isso é um ponto negativo e preocupante. Nos testes em que fizemos, tivemos quase sempre uma resposta muito boa do GPS com o segundo relógio. No primeiro que nos foi entregue, o GPS não funcionou, mas era um problema de fábrica e isso é passível de ocorrer com qualquer produto. Quando o GPS não funciona, há uma triangulação através das antenas operadas pela Claro. A precisão é sofrível. Dá para ter uma ideia por onde a criança andou e só. Nada de certeza.

Um recurso bem interessante do aplicativo que pode ser visto pelos pais e/ou responsáveis é a rota. Ele vai mostrar por onde a criança andou. Mais uma vez, se o GPS funcionar perfeitamente, a rota será precisa. Se ele usar a triangulação pelas antenas, aí, bem, será algo aproximado ou não. Vai depender da sorte

Você também poderá ligar para seu filho clicando no botão "discar" que estará presente no seu app ou diretamente através do seu próprio smartphone salvando o número do relógio na agenda do celular.

O aplicativo é fácil de configurar. Você registra o relógio através de um QR Code e depois insere os dados dos pais e/ou responsáveis, que poderão ter controle do rastreio da criança. Quem for cuidar do pequeno deverá ter acesso ao relógio para poder registrar o aparelho no aplicativo Kids On.

Avaliação final e preço

Se o GPS funcionar sempre, o relógio será muito útil. Mesmo quando não funcionar, o botão SOS que vem no aparelho poderá ajudar a criança a alertar os pais que algo não está bem. E, por fim, através do relógio, a criança, clicando em um botão (dá para salvar dois números no smartwatch), poderá efetuar uma ligação para um dos pais para buscar socorro. Isso pode ajudar bastante para pais que não querem dar um celular para os filhos. A bateria do relógio dura fácil mais de dois dias, o que não ocorre com boa parte dos smartphones do mercado.

Com relação ao preço, o Kids On é comercializado nas cores cinza, laranja e rosa ao custo de R$ 360. A novidade poderá ser adquirida na Loja Online (www.Claro.Com.Br/lojaonline) e nas principais lojas Claro. Para utilizar o relógio, o cliente precisará contratar um plano mensal de R$ 39,90, que contempla serviço de rastreamento, app, alertas e chamadas ilimitadas para Claro de todo o Brasil e também para outro relógio. Os clientes pós-pagos da Claro têm a possibilidade de contratar o plano do Kids On como dependentes a sua conta.

"O setor de telecomunicações vem apostando no mercado de Internet das Coisas com foco em prover apenas a conexão. A Claro quer oferecer mais do que isso, com soluções completas ao cliente final, uma oferta única que integre o dispositivo, serviços de valor agregado e conexão, juntos. Queremos levar a comunicação entre máquinas para o dia a dia das pessoas", afirma Sergio Messiano, Diretor de Serviços de Valor Agregado e Roaming da Claro. "Queremos facilitar a vida das famílias brasileiras em passeios cotidianos como ir ao shopping, à escola, viagens ou lugares com muitas pessoas. O relógio foi desenvolvido com foco na segurança", diz Francisco Hagmeyer Jr., diretor comercial e de marketing da DL.