Presentes tecnológicos: qual escolher?

00:00 · 18.12.2017 por Aline Conde - Repórter

Positivo Twist

Os produtos tecnológicos sempre são uma boa pedida para presentear amigos e familiares e, se a ocasião é o Natal, período em que as confraternizações têm um significado maior, melhor ainda.

Com a proximidade da data, reunimos sugestões de produtos para você que deseja dar presentes mais duradouros, que fazem parte da rotina de muitas pessoas, como celulares e computadores. Os preços são variados, para facilitar a combinação do gosto da pessoa ao seu orçamento. Confira as nossas dicas:

Positivo Twist

O smartphone tem um excelente custo-benefício, no valor de R$ 529. Nas cores cinza e rosa, o aparelho traz uma tampa traseira com textura de metal escovado e capa e película protetoras, para reduzir a incidência de riscos. O Novo Positivo Twist vem com armazenamento interno de 16GB, podendo ser expandido com cartão SD de até 32GB. O processador é o Quad-Core de 1,2GHz, com memória RAM de 1GB e Android 7.0. A tela LCD é de 5 polegadas, ideal para assistir vídeos.

Positivo Motion

Com espessura de apenas 18mm, o mais novo notebook da marca Positivo chega às lojas por preços a partir de R$ 1.079. O aparelho traz uma bateria mais duradoura, com 10.000mAh, garantindo seis horas de uso sem a necessidade de recarregar. Traz uma novidade exclusiva para os produtos da marca: o Positivo Nuvem, plataforma de arquivamento em nuvem, com 64GB de armazenamento por um ano.

Zenfone 4

A Asus renovou, em outubro deste ano, a linha Zenfone e trouxe quatro novos modelos: o Zenfone 4, o Zenfone 4 Max, o Zenfone 4 Selfie e o Zenfone 4 Selfie Pro. As versões mais simples dos aparelhos custam entre R$ 1.099 e R$ 1.899. Já a variante mais cara do Zenfone chega a R$ 2.499. A Asus trouxe os smartphones em cores variadas: dependendo do modelo, há cores preta, dourada, verde e rosa.

Moto G 5S Plus

O forte do aparelho é a câmera dupla traseira com edições avançadas. A pessoa pode usufruir de efeitos como o foco desfocado e o preto e branco seletivo, além de substituir o plano de fundo. As selfies podem ser mais amplas com esse aparelho, que custa em média R$ 1.499.

Câmera de segurança

Com recursos avançados, como um amplo ângulo de visualização de até 120º, detector de movimento e som, a câmera HD Wi-Fi DCS-936L, da D-Link, é ideal para monitorar residências, comércio e escritórios. As imagens podem ser visualizadas pelo celular a qualquer momento. O valor é R$ 599.

Repetidor de Wi-Fi

Se o sinal de Wi-Fi da casa do seu amigo secreto não chega a alguns cômodos, o equipamento é ideal e será um ótimo presente. O DAP-1325, repetidor Wi-Fi de 300Mbps da D-Link, custa em média R$ 109 e tem duas antenas para melhorar a qualidade das conexões sem fio, aumentando a área de cobertura.

Notebook Vaio C14

Modelo com tela de 14 polegadas, ultrafino e resolução Full HD, o novo Vaio tem três versões de processadores, Intel Core i3, i5 ou i7, Windows 10, até 8GB de memória RAM e 1TB de armazenamento. Os preços do notebook são a partir de R$ 1.879.

Quantum V

Com um projetor a laser integrado, o Quantum V foi lançado, no Brasil em novembro deste ano. O smartphone proporciona uma nova experiência de usabilidade para o usuário, ao permitir a projeção de filmes, vídeos e apresentações em paredes de casa ou do trabalho, por exemplo. O valor do Quantum V é a partir de R$ 1.799.

Fire TV Stick

Com formato de pendrive, o Fire TV Stick adiciona função de uma Smart TV ao seu aparelho televisor comum. Com ele, é possível acessar diretamente apps como Netflix, YouTube e Spotify, por exemplo. É a versão Chromecast da Amazon, só que com controle remoto e memória interna para guardar jogos e aplicativos. O valor é R$ 289.

Produtos Lenovo

Para quem quiser investir mais no presente de fim de ano, o notebook Yoga 520, da Lenovo, é uma ótima opção. Ele tem um recurso de segurança com leitor de impressão, evitando senhas para acesso. A tela gira 360º e proporciona função de tablet também. Como opcional, há a Active Pen, que permite ao usuário escrever e desenhar direto na tela. O notebook custa a partir de R$ 3.399 e a caneta é vendida por R$ 249.

Apple TV

A nova Apple TV 4K é um presente garantido para quem gosta da marca. O aparelho possui imagens nítidas e claras, com cores mais realistas e detalhes nas cenas claras e escuras. O usuário tem acesso a uma seleção crescente de filmes 4K HDR no iTunes. O valor da TV é de a partir de R$ 1.299.

Gear VR

Para quem gosta de se aventurar na realidade virtual, o Gear VR com controle, da Samsung, possibilita uma maior flexibilidade na realização de diversos comandos e movimentos de forma prática e intuitiva. Tem lentes com um maior campo de visão e touchpad do controle projetado para ser usado com uma única mão. Custa R$ 799.

Caixa de som

Um dos modelos mais baratos da JBL, a minicaixa de som GO 3W tem um ótimo custo-benefício. Com uma variedade de cores, conecta via bluetooth, é compatível com os sistemas Android e iOS e tem microfone embutido, permitindo que o usuário atenda ligações sem desconectar o aparelho do celular. Custa, em média, R$ 200.

Fone de ouvido

Um fone de ouvido que seja bom e que tenha um preço acessível pode ser um ótimo presente neste Natal. O modelo Philips SHL3060 é uma opção. Pesa apenas 120g e tem 1,2 m de cabo. É compacto, podendo ser dobrado para ser melhor guardado. Tem em diversas cores, como preta, branca, roxa, vermelha e azul. Custa, em média, R$ 55.