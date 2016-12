Para estimular novos criativos

00:00 · 26.12.2016

A One By Wacom tem preço sugerido a partir de R$ 349. Além de mesa digitalizadora, é ideal para quem quer substituir o mouse ( Foto: divulgação )

A One by Wacom é uma mesa digitalizadora com preço acessível e ideal para estudantes. O produto estimula criativos a usarem uma caneta e mesa digitalizadora para desenvolver suas peças, seja criação de artes digitais, edição de fotos ou apenas para a personalização de documentos.

O modelo lembra bastante a Bamboo Connect Pen. Creio que seja uma substituição ou apenas uma troca de nome, já que até as cores são as mesmas. A diferença é que, no One, as bordas e o espaço black piano foram reduzidos, resultando em uma mesa menor, o que facilita a portabilidade. O cabo USB não é fixo, o que também contribui. Cabe fácil em uma mochila, não ocupa muito espaço e é leve.

A mesa acompanha um CD de instalação. Como não tenho drive de CD/DVD na minha máquina, fui no site e fiz o download. Se você digitar no Google "Drive Wacom", já aparecerá nos primeiros resultados a página de download oficial. Você escolhe o modelo e ele mostra a opção para Windows ou MacOSX. Meu Windows é o 10. A lista informa que o drive é compatível até o Windows 8, mas, se você instalar, vai funcionar normalmente.

A mesa tem a qualidade Wacom e responde bem aos movimentos. Para uso de softwares gráficos, seja para tratamento de fotos ou desenho digital, e até mesmo para uso diário, na substituição do mouse, ela traz velocidade ao trabalho e diminui o esforço na mão.

Ilustração digital

Para quem trabalha profissionalmente com ilustração digital, a mesa pode ter limitações, mas ainda assim é possível ter resultados satisfatórios.

A falta de sensibilidade à pressão da caneta faz falta ao desenhar, apesar de ser possível configurar manualmente os brushes nos softwares utilizados. Para um iniciante isso talvez não seja um problema, já que o refinamento dos traços que mesas profissionais trazem é percebido por quem tem mais experiência de uso.

Profissionalmente, a falta desse recurso atrapalha a produtividade, assim como a falta de botões de atalho. No entanto, uma pessoa que está migrando para o digital e nunca utilizou uma mesa digitalizadora, o produto é uma boa opção, principalmente pelo custo benefício.

A caneta tem uma boa ergonomia. Ela possui dois botões, que mais parecem um, e que dependendo da extremidade apertada têm funções diferentes Por padrão, se você apertar abaixo você terá a função de clique, se for acima, terá a função de botão direito do mouse.

O usuário também pode configurar os botões, assim como o uso da mesa para destro ou canhoto. O mapeamento da tela também pode ser configurado. Não há configurações avançadas e recursos básicos para facilitar o uso diário da mesa podem ser feito de forma rápida.

*Colaboração especial da designer Wanessa Rodrigues