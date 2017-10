YouTubers lança projeto “Crescendo com a Web”

08:30 · 10.10.2017 / atualizado às 08:57

O “Crescendo com a web” é uma produção do YouTube Kids, braço do YouTube voltado para crianças ( Imagem: reprodução/YouTube )

Em comemoração ao mês das crianças, o YouTube Kids, braço do YouTube voltado para crianças, lançou o projeto "Crescendo com a web", onde os pequenos criadores de conteúdo compartilham com seu público como eles usam a internet no dia a dia. O objetivo é mostrar para as famílias dicas de como usar a web com segurança e responsabilidade.

Os conteúdos foram criados no YouTube Space Rio. A playlist completa está disponível aqui e os participantes da websérie são:

Planeta das Gêmeas

Juliana Baltar & Kids Fun

Erlânia e Valentina

Bela Bagunça

Bel para Meninas

Isaac do Vine

Manoela Antelo

Maria Clara & JP

Eduarda Ferrão

Maryane Almeida

Paulinho e Toquinho

Com design e navegação desenvolvidos especialmente para os pequenos, o YouTube Kids chegou ao Brasil em junho de 2016 e está presente em 37 países. O aplicativo está disponível para Android no Google Play e para iOS na App Store.