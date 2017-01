YouTube ganha chat para compartilhar vídeos e conversar; veja como funciona

14:00 · 19.01.2017 / atualizado às 14:25

O YouTube ganhou, na última quarta-feira (18), um novo recurso, chamado "Shared videos", no qual os usuários podem compartilhar vídeos com amigos e familiares e conversar como se fosse um aplicativo de mensagens instantâneas.

Por enquanto, a novidade está disponível somente no Canadá, mas deve chegar aos outros países em breve. No entanto, se você conhece alguém que mora em solo canadense, dá pra pedir para seu amigo ou amiga mandar um vídeo compartilhado para você através da nova ferramenta. Com isso, o recurso ficará ativo na sua conta e será possível ir convidado outras pessoas conforme você usa.

Não se sabe quando a novidade chegará ao Brasil.

Veja como funciona: