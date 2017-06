Xbox One X roda games em 4K e chega em novembro

08:57 · 13.06.2017 / atualizado às 09:01

A Microsoft anunciou domingo (11) detalhes do Xbox One X. O novo console roda jogos em 4K e tem poder de processamento quatro vezes maior que a GPU do Xbox One.

O videogame chega às lojas no dia 7 de novembro deste ano com preço sugerido de US$ 499.

O Xbox One X tem 12 GB de memória GDDR5, processador octa-core AMD Jaguar de 2,3 GHz e GPU da AMD de 6 teraflops, mais que os 4,2 teraflops do PlayStation 4 Pro. O sistema do videogame ainda terá sistema de refrigeração líquida.

A Microsoft ainda anunciou que esse é o menor console que já criou, apesar de toda sua potência. Ele tem fonte de alimentação interna, leitor de Blu-ra 4K, três portas USB 3.0 e pode ser utilizado na horizontal ou vertical com um acessório vendido separadamente.

O Xbox One X começará a ser vendido nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.