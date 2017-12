Xbox One X chega às lojas brasileiras nesta sexta-feira (15)

09:12 · 15.12.2017 / atualizado às 09:14

Nesta sexta-feira (15), o Xbox One X chega às lojas de todo o Brasi. Com 6 teraflops, processador de oito núcleos de 2,3 GHz e 12 GB de memória RAM DDR5, o Xbox One X é o console mais poderoso já lançado, segundo a fabricante, e o único do mercado a rodar games em 4K verdadeiro, com HDR e a 60 quadros por segundo. O console é 40% mais potente e é o menor da família Xbox One.

A partir de hoje, todos os gamers que adquiriram consoles durante o período de pré-venda, iniciado em 7 de novembro, começam a receber o Xbox One X em suas casas, conforme o prazo de cada varejista.

Desde o dia 7 de novembro, os fãs brasileiros puderam participar da pré-venda do console em duas versões: a exclusiva e limitada Xbox One X Project Scorpio Edition e a tradicional. Agora, o Xbox One X passa a estar oficialmente disponível nas maiores lojas do país pelo preço sugerido de R$3.999.

O console conta com mais de 130 títulos otimizados. Na lista, estão grandes títulos exclusivos para o console, como Forza Motorsport 7, Gears of War 4 e Halo 5: Guardians.

O Xbox One X é também totalmente compatível com todos os jogos da família Xbox One. Isso inclui os 100 títulos disponíveis no exclusivo serviço de assinatura Xbox Game Pass. Para jogar com os amigos, o Xbox One X é integrado ao serviço de jogos on-line Xbox Live Gold, que conecta jogadores de todo o mundo nos consoles da família Xbox One. Além disso, acessórios de todas as outras versões do Xbox One funcionam normalmente no Xbox One X.