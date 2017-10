Xbox One X chega ao Brasil antes do Natal

12:59 · 12.10.2017 / atualizado às 13:02 por Folhapress

A Microsoft anunciou na noite desta quarta-feira (11) que o Xbox One X, considerado o console mais poderoso do mundo, será vendido no Brasil antes do Natal. Ainda sem preço.

O anúncio foi feito durante apresentação de Phil Spencer, chefe global da divisão de Xbox, durante a BGS (Brasil Game Show) –evento que acontece em São Paulo dos dias 12 a 15 de outubro.

Spencer afirmou que o console deverá ser importado -o que deve encarecer o equipamento.

Nos EUA, o Xbox One X está em pré-venda por U$ 500 (R$ 1.585) e as entregas começam no dia 7 de novembro. Assim como o preço, a data exata de chegada ao Brasil não foi confirmada.

Mais potente

Com 40% mais poder do que outros consoles, segundo a Microsoft, o Xbox One X oferecerá melhores gráficos e suporte a televisores com resolução 4K.

Todos os jogos e acessórios do Xbox One deverão ser compatíveis com essa nova versão do console.

Jogadores brasileiros que testaram a novidade no estande da Microsoft na BGS aprovaram a novidade.

Após jogar por alguns minutos, o vendedor Kelvin Giraldi, 22, elogiou os gráficos e a sensação com os controles do novo console. "Experiência inexplicável", disse.

O administrador de empresas Glauber Avelar, 26, também se mostrou convencido pelo Xbox One X. Avelar afirmou que comprará uma unidade quando o console for lançado e, para fechar o conjunto, também uma televisão 4K. Em tudo, pretende gastar cerca de R$ 5 mil. "Vale o investimento".