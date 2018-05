Xbox Game Pass pode ser assinado por apenas R$ 1 até 9 de maio

14:23 · 01.05.2018

Após o primeiro mês, a assinatura continua por R$ 29/mês ( Imagem: reprodução / site Xbox )

Quem ainda não assina o Xbox Game Pass não pode perder a oportunidade que a Microsoft está oferecendo. Até o dia 9 de maio, quem fizer a assinatura, que é considerada a Netflix de jogos da Microsoft, vai pagar apenas R$ 1 por um mês inteiro do serviço, que custa normalmente R$ 29.

O Game Pass oferece mais de 100 títulos em seu catálogo, que podem ser jogados livremente pelos assinantes do serviço. A lista inclui inclusive nomes de peso, como Halo 5, Gears of War e Sea of Thieves e

A promoção vale apenas uma vez em cada conta da Xbox Live. Caso faça a assinatura por R$ 1, o usuário concorda com a renovação automática depois de 30 dias pelo valor normal de R$ 29,90. Caso deseje apenas testar a assinatura, é preciso desativar a renovação.