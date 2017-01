WOW abre inscrições para a 8ª rodada do programa de aceleração de startups

12:53 · 31.01.2017 / atualizado às 13:14

A WOW, aceleradora de startups do País, com sede em Porto Alegre, está em busca de novas startups com potencial de crescimento para serem aceleradas pelo programa.

11 de março. No dia 6 de maio será realizado o “WOW Day” com a participação dos finalistas. Para se candidatar, as startups devem estar em um estágio "pré-operacional", em que já possuem um protótipo, mas ainda não geram receita; ou em crescimento: startups que já tenham tenham tração comprovada ou recebido algum investimento. As inscrições podem ser feitas pelo do site da Aceleradora WOW até o dia. No diaserá realizado o “WOW Day” com a participação dos finalistas.

André Ghignatti, diretor-executivo da WOW, explica que disponibilizar a experiência e o networking do grupo de investidores é um dos principais diferenciais da aceleradora para o desenvolvimento das startups. “O programa é focado na construção de modelos de negócios vencedores que tem a possibilidade de aumentar a chance de sucesso dos empreendimentos, conquistar clientes, alinhar parceiros estratégicos e buscar investidores para o crescimento da empresa” conclui.

A WOW já acelerou 35 empresas em todo o Brasil e neste semestre, vai escolher mais cinco para receberem investimentos de R$ 50 mil ou R$ 150 mil, dependendo da atual fase da startup no mercado.

Atualmente a WOW conta com mais de 90 investidores e mentores especialistas em diferentes áreas, que agregam valor estratégico e que estão comprometidos com o sucesso do negócio. O processo de aceleração tem duração de 6 meses e após este período a WOW mantem reuniões de acompanhamentos com as empresas aceleradas, ajudando e dando novas mentorias de acordo com a necessidade.

Além do aporte financeiro as startups também recebem ajuda com infraestrutura física, capacitação, consultorias em marketing digital e vendas, mentorias, plataformas de serviço e de hospedagem, assessoria de imprensa, jurídica e contábil além do apoio da equipe da aceleradora e do intercâmbio com as outras startups aceleradas.