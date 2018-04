WhatsApp testa ferramenta que permite baixar dados coletados pelo app sobre você

08:25 · 28.04.2018

Ainda não se sabe quando todos os usuários do aplicativo terão acesso a ferramenta ( Foto: Shutterstock )

De acordo com o site WABetaInfo, o WhastApp está testando uma nova ferramenta em sua versão Beta onde os usuários podem baixar tudo o que o aplicativo sabe sobre você.

O site Tecnoblog testou a ferramenta e confirmou que ela funciona no mundo inteiro, não só na Europa. Você também pode ter acesso ao recurso, se tiver usando o Android na versão mais recente do WhatsApp Beta (2.18.128).

Para acessar, basta ir em Configurações > Conta > Solicitar dados da conta e clicar em "Solicitar relatório". Ele ficará disponível em até 3 dias.

Ao seguir novamente o caminho Configurações > Conta > Solicitar dados da conta, você verá a opção “Baixar relatório”

Ainda de acordo com o relato do Tecnoblog, o relatório traz dados como números de telefone de seus contatos, grupos dos quais você participa, sua foto de perfil, quem pode ver quando você esteve online, quem pode ver sua foto de perfil, se a confirmação de leitura está ativa, a marca e modelo do seu smartphone, entre outros.

Ainda não se sabe quando os usuários da versão comum do app poderão usar a novidade.