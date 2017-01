WhatsApp perde suporte para celulares mais antigos em 2017

08:48 · 04.01.2017

O WhatsApp perdeu o suporte para versões antigas dos sistemas Android, iOS e Windows Phone, que não poderão mais baixar atualizações do aplicativo.

De acordo com a equipe de desenvolvimento do recurso, o fim do suporte ocorre devido a uma decisão dos criadores do app, e também do Facebook, de mudar seu foco para sistemas operacionais mais usados atualmente, além de permitir a implementação de novidades, incluindo opções modernas de segurança.

Ao tentar fazer o download do aplicativo de mensagens para uma das versões dos sistemas não mais suportados, o usuário receberá a seguinte mensagem: "Lamentamos, mas o seu dispositivo não é suportado no momento".

No entanto, donos de celulares baseados em versões antigas do BlackBerry ou Nokia vão poder usar o WhatsApp até o dia 30 de junho de 2017.

Dados

Segundo o WhatsApp, cerca de 70% dos celulares usados na época de seu lançamento, no ano de 2009, usavam sistemas operacionais da BlackBerry e Nokia. Anos depois, estes softwares foram substituídos pelo Android, iOS e Windows Phone, que, de acordo com o aplicativo, respondem por 99,5% do mercado.

Softwares que perderam o suporte:

- Android 2.1 e 2.2

- Windows Phone 7

- iPhone 3GS/iOS 6

Sistemas que tiveram seu prazo de validade estendido até junho:

- BlackBerry OS e BlackBerry 10

- Nokia S40

- Nokia Symbian S60