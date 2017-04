WhatsApp obteve o maior número de interações da sua história em 31 de dezembro de 2016

17:24 · 11.01.2017

Nesta quarta-feira (11), os desenvolvedores do WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, fizeram um levantamento e constataram que no dia 31 de dezembro de 2016, a plataforma bateu o recorde de interações desde o seu surgimento. De acordo com a empresa, pessoas de todo o mundo enviaram 63 bilhões de mensagens por meio do App, entre o número estava incluído 7,9 bilhões de imagens e 2,4 bilhões de vídeos.

2016 foi o ano de maior fluxo de compartilhamento do WhatsApp. Além do mais, a empresa apresentou diversos recursos como chamadas de vídeo, suporte a GIF animado, criptografia de ponta a ponta, entre outros.