10:17 · 13.06.2017 / atualizado às 11:09

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos de celulares a partir do dia 30 de junho. O anúncio foi feito ano passado, mas algumas pessoas podem ser pegas desprevenidas.

Quem tiver um BlackBerry, tanto o modelo OS quanto o 10, terá que optar por comprar um novo aparelho ou ficar sem o aplicativo de mensagens instantâneas. O mesmo acontecerá com os donos dos Nokias com as plataformas S40 e S60.

De acordo cm o WhatsApp, esses modelos representam 0,5% dos clientes da ferramenta.