WhatsApp agora permite assistir vídeos do Facebook e Instagram dentro do aplicativo

14:23 · 07.05.2018

Ao clicar em enviar, o vídeo já vai com uma pequena tela e um ícone de play, assim como já acontecia com vídeos do YouTube ( Imagem: Allan de França )

Uma nova versão do WhasApp, liberada na manhã desta segunda-feira (7), agora permite que usuários assistam vídeos do Facebook e Instagram sem sair do aplicativo. A novidade, por enquanto, está disponível apenas para usuários do iOS e mas deve chegar ao Android no futuro.

exibição interna de vídeos, já que agora o usuário não precisa mais sair do aplicativo para ver vídeos nas principais redes socais usadas no mundo. A reprodução dentro do aplicativo não é novidade. Desde janeiro desde ano, já era possível assistir vídeos do YouTube dentro do aplicativo . A atualização vem apena completar a, já que agora o usuário não precisa mais sair do aplicativo para ver vídeos nas principais redes socais usadas no mundo.

Para funcionar, é necessário atualizar o aplicativo primeiro. O procedimento é simples, basta abrir a App Store atualizar o WhatsApp para a versão 2.18.51. Para usar a novidade, é necessáiro apenas colar o link do vídeo na janela de conversa e aguardar que exibição seja carregada pelo aplicativo. Ao clicar em enviar, o vídeo já vai com uma pequena tela e um ícone de play, assim como já acontecia com vídeos do YouTube.

Mais novidades

A atualização liberada hoje também dá novos poderes aos usuários administradores de grupos. Agora, um administrador pode revogar o status de administrador de outro usuário. Para isso, basta selecionar o administrador em questão dentro das informações do grupo e remover seu status.

Outra novidade é que os admnistradores agora podem também escolher quais usuários podem trocar o nome e a foto do grupo. Para isso, basta escolher a opção Ajustes do Grupo dentro das informações do grupo.