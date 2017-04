Warp Shift está disponível gratuitamente na Apple Store

O jogo Warp Shift, da Fishlabs, foi escolhido da vez para que os usuários baixem de graça na Apple Stores. O jogo exige raciocínio lógico para movimentar cubos, com objetivo de permitir que a personagem liberte-se.

Com belos visuais, quebra-cabeças desafiadores e um som intrigante, o Warp Shift é um convite a guiar a pequena Pi e sua companhia mágica pelos labirintos da sua prisão: uma enigmática câmara ancestral. Parta liberá-la, é preciso alterar o ambiente à sua volta com sabedoria, um movimento de cada vez.. De um reino a outro, é possível explorar 6 mundos únicos com 15 níveis cada.

Requer pelo menos iOS 7 e roda no iPhone 4s (ou posterior), iPad 2 (ou posterior) e iPod touch 5G. É possível comprar recursos dentro do aplicativo. Se não desejar usar as compras no aplicativo, você pode desativá-las nos ajustes do dispositivo.