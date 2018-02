Vivo anuncia chegada de assistente digital com inteligência artificial no Brasil

09:53 · 26.02.2018 / atualizado às 09:59

A Aura foi apresentada neste domingo (25) ( Foto: Reprodução/Telefónica )

Foi anunciado neste domingo (25) a chegada ao Brasil da Aura, assistente digital da Telefónica com inteligência artificial. A novidade é um projeto global do Grupo Telefónica que é o alicerce para um novo modelo de relacionamento com clientes, pois permite que eles gerenciem suas experiências digitais com a companhia, com base em um motor de inteligência cognitiva.

A Vivo é a primeira operadora do país a oferecer a seus clientes uma ferramenta de relacionamento baseada em inteligência cognitiva e acessível por comando de voz.

No Brasil, a primeira interface na qual a Aura já está disponível é o aplicativo Meu Vivo Mais, destinado a clientes móveis. Até o fim deste ano, a novidade estará em outros canais de atendimento da empresa.

“A Vivo vem sendo pioneira na apresentação de inovações na era digital, com avanços no uso de Big Data em diferentes frentes e com o desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial. A Vivi é um exemplo desse movimento, e, agora, com o lançamento da Aura reforçamos mais uma vez o nosso pioneirismo. Queremos oferecer, sempre, a melhor experiência ao nosso cliente”, afirma Christian Gebara, Chief Operating Officer (COO) da Vivo.

O que a Aura faz?

A Aura é apresentada como uma funcionalidade do Meu Vivo Mais. Ela responde a perguntas apenas ouvindo comandos de voz e é capaz de responder de maneira personalizada a questões relacionadas a doze “temas macro”, como, por exemplo, plano, fatura, informações pessoais e cobrança indevida e também a perguntas genéricas sobre produtos e serviços da empresa.

Ao ouvir a pergunta, em tempo real, Aura consulta e cruza informações relacionadas à dúvida para chegar à resposta final. Por exemplo, se o assinante pergunta “Quando ficarei sem dados?”, em questão de segundos, a Aura consulta o histórico de consumo do assinante, cruza informações e responde ao cliente, também por voz. Para conhecer a Aura, basta fazer o download do aplicativo Meu Vivo Mais, disponível para todos os clientes móveis da Vivo, tanto com aparelhos Android, quanto iOS. O download do aplicativo e a navegação são gratuitas.

Pelo Meu Vivo Mais, além de interagir com a Aura, o assinante pode gerenciar seu plano móvel, fazer chamadas via aplicativp e enviar mensagens. O Meu Vivo Mais traz, ainda, a assistente virtual Vivi, para orientar e tirar dúvidas dos usuários por meio de chat.