Vítimas de ofensas na web podem recorrer à Justiça e receber até R$ 13 mil em indenizações

15:30 · 24.01.2017 / atualizado às 18:14

Anteriormente, o cenário da internet era visto como uma camuflagem, onde usuários utilizavam suas camadas para distribuírem ofensas para outros internautas. Em 2017, a situação é totalmente outra. Isso porque, as vítimas estão sendo encorajadas a denunciarem os ataques que recebem por meio de aplicativos e redes sociais. Hoje, os alvos de bullying digital podem recorrer à Justiça e, se for comprovado, poderão receber até R$ 13.000 em indenizações.

Em entrevista ao portal do G1, Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital, afirma que todas as palavras jogadas na internet ficam registradas na praça online, ou seja, disponíveis para todos os usuários. Uma vez pública, o ato se torna ridicularizante, e o agressor pode responder pelo crime de difamação a discriminação, consequentemente arcar pelo meio cível e criminal.

Casos que receberam indenização

Uma jovem, moradora da cidade de São Paulo, foi vítima de difamação e danos morais em um grupo de WhatsApp constituído por 17 homens. Um destes integrantes falava por meio de mensagens e de áudios, sem o consentimento da vítima, que possuía relações sexuais com ela. A mesma foi informada do teor das conversas depois que uma das mulheres de um dos integrantes do grupo a alertou.

Após estar ciente da situação, a jovem se dirigiu a família do ofensor e pediu para que eles tentassem controlar as difamações. Como as medidas não foram tomadas, a solução da vítima foi abrir um processo por difamação e danos morais. Há duas semanas, no dia 13 de janeiro, o Tribunal da Justiça de São Paulo negou o pedido de defesa do agressor e determinou que ele efetuasse R$ 10.000 como indenização.

Outro caso parecido aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma mulher e sua filha foram vítimas da amante do seu marido. Por meio do WhatsApp, a agressora deferiu mensagens de baixo calão, que fizeram com que a senhora desenvolvesse depressão e ocasionalmente perdesse o seu emprego. Não satisfeita, a ofensora passou a ligar para a filha do amante para tentar inibi-la.

A ocorrência foi enviada em 2016 para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que decidiu que a amante efetuasse o pagamento de R$ 2.000 a vítima como forma de indenização.