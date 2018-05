Versão 2018 da suite de CorelDRAW Graphics chega ao mercado brasileiro

06:50 · 10.05.2018

A Corel acaba de anunciar o lançamento da suíte de software de design CorelDRAW Graphics Suite 2018. Com foco em comentários e nas principais solicitações de seus usuários, a nova versão chega ao mercado com novos recursos de design e edição de fotos e amplos aprimoramentos no fluxo de trabalho.

Para Fernando Soares, executivo da Corel no Brasil, o CorelDRAW Graphics Suite 2018 é a atualização mais importante em muitas versões do pacote de design. “É um pacote integrado, moderno e eficiente que oferece novas e excitantes possibilidades criativas e produtividade radicalmente superiores em um ambiente de design completo já conhecido mundialmente por sua facilidade de uso”.

Saiba mais

Novas funções e aprimoramentos do CorelDRAW Graphics Suite 2018 incluem:

● Modo de desenho Simetria: promete automatizar o fluxo de trabalho, tornando possível criar uma variedade de designs simétricos e gráficos de alta complexidade, desde desenhos simples até mandalas repletas de detalhes e efeitos caleidoscópicos, em tempo real.

● Efeito Adicionar Perspectiva: promete criar ilusão de distância e de profundidade rapidamente ao aplicar perspectiva a bitmaps, objetos vetoriais ou ambos, diretamente na janela de desenho. Ideal para criação de maquetes e propostas para exibição de trabalhos artísticos em cenários reais.

● Ferramenta aprimorada de impacto, Pointillizer e PhotoCocktail: funções prometem adicionar movimento ou foco a elementos de um desenho, criar mosaicos vetoriais de alta qualidade a partir de objetos de vetor ou de bitmap e produzir colagens de fotos.

● Bloquear Sombra: recurso interativo que adiciona sombras vetoriais sólidas a objetos e texto, reduzindo consideravelmente o tempo de preparação de arquivos para saída.

● Alinhar e distribuir nós: promove alinhamento de nós utilizando a caixa delimitadora de uma seleção, a borda ou o centro da página, a linha de grade mais próxima ou um ponto específico; adiciona espaçamento igual entre os nós, tanto na horizontal como na vertical.

● LiveSketch aprimorado: ferramenta baseada em Inteligência Artificial que cria esboços e designs dinamicamente e com maior precisão, desenhando no computador de forma tão natural quanto se desenha com papel e caneta.

● Compatibilidade com dispositivos stylus e caneta: ao trabalhar com uma caneta e um tablet, agora é possível utilizar pressão para variar o tamanho da ponta da borracha, vincular a inclinação e o rolamento ao nivelamento e à rotação e inverter o stylus ou a caneta para ativar a ferramenta Borracha. O CorelDRAW Graphics Suite 2018 também oferece compatibilidade avançada com o Microsoft Surface Dial.

● Publicação no WordPress: envia o trabalho diretamente para uma biblioteca de mídia do WordPress, convertendo objetos ou projetos inteiros em arquivos JPEG, GIF ou PNG e os carregando na conta do WordPress.

● Project Timer: ferramenta de gerenciamento de tempo precisa e não intrusiva que permite controlar o timing do projeto, ajudando na organizacao, no faturamento de clientes e demais minúcias de um projeto

Experiência de design personalizada

O CorelDRAW 2018 traz ainda uma gama de atualizações para aumento de produtividade, a exemplo de visualizações personalizadas de curvas e de vetores, seletores de preenchimento e de transparência redesenhados e o novo recurso Alternar Alinhamento, que agiliza tarefas diárias, a nova versão inclui ferramentas do PHOTO-PAINT® 2018 e do CorelDRAW 2018, além do extra adicionado pelo AfterShot 3 HDR - recursos que permitem, de forma interativa, ajustar perspectivas e indireitar fotos, formatar e integrar bitmaps em envelopes criados ou pré-definidos, com opções de arrastamento de nós e personalização do zero, realizar correções e melhorias não destrutivas de nível profissional em fotos RAW ou JPEG e criação de imagens HDR (High Dynamic Range).

A suíte também dispõe de dez mil imagens digitais e de clipart, duas mil fotos digitais de alta resolução, mais de mil fontes, 350 modelos criados por profissionais, dois mil modelos de veículos, mais de 500 molduras interativas e molduras de fotos e mais de 600 preenchimentos gradientes, vetoriais e de bitmap.

Disponibilidade e valores

O CorelDRAW Graphics Suite 2018 está disponível para Windows nos idiomas português (Brasil), inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, holandês, polonês, tcheco, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, turco e japonês.

O valor da versão completa é de R$ 2.399,00 e inclui os programas CorelDRAW 2018 (ilustração vetorial e layout de página), PHOTO-PAINT 2018 (edição de imagens), Font Manager 2018 (ferramenta de gerenciamento e exploração de fontes), PowerTRACE 2018 (conversão de bitmap em vetor - incluído como parte do aplicativo CorelDRAW 2018), CONNECT 2018 (localizador de conteúdo), CAPTURE 2018 (ferramenta de captura de tela), AfterShot 3 HDR (editor de fotos RAW) e BenVISTA PhotoZoom Pro 4 (plug-in para ampliar imagens digitais).

Usuários registrados de qualquer versão anterior do CorelDRAW Graphics Suite podem fazer upgrade por R$ 899 (exclui as versões acadêmica, OEM e de revenda proibida [NFR]). O valor da assinatura é de R$ 899 por ano.

Onde encontrar

Além do site da Corel, o CorelDRAW Graphics Suíte 2018 também está disponível via rede de Canais, com preços e condições diferenciadas, podendo ser igualmente adquirido nos modelos Licença Vitalícia (pagamento único, sem nenhum custo mensal ou anual adicional) ou Assinatura (custo anual acessível, com flexibilidade de interromper a assinatura a qualquer momento e de usufruir da versão mais moderna do CorelDRAW enquanto a assinatura estiver ativa).

Vale lembrar que clientes com licenças vitalícias podem economizar em versões futuras com o Programa de Upgrade - uma forma mais fácil e acessível de estar sempre atualizado com o CorelDRAW Graphics Suite. Para mais informações sobre opções de compra, acesse o website www.coreldraw.com/purchase.

Trial e corporativos

Para usuários finais, a Corel oferece download gratuito de avaliação por 15 dias, sem informações de pagamento necessárias. Basta acessar aqui e baixar a versão de teste.

Já para clientes corporativos, a Corel conta com opções de Licenciamento por Volume e de Manutenção, que oferecem benefícios como implantação em rede e virtualização, entre outros.

No Brasil, a Corel está aqui.