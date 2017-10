Veja o primeiro vídeo de divulgação do BlackBerry Motion

08:39 · 16.10.2017 / atualizado às 08:41

O BlackBerry Motion ganhou o primeiro vídeo de divulgação, com menos de 30 segundos, onde é possível ver alguns detalhes do smartphone. O celular foi lançado oficialmente há uma semana e era chamado anteriormente de Krypton.

Nas imagens, é possível ver que o BlackBerry Motion tem bordas mais suaves, traseira texturizada e um display espaçoso. Ainda é possível ver no vídeo, uma prévia do botão lateral para atalhos, além de algumas ferramentas criadas pela empresa.

O celular deve vir de fábrica com o Android Nougat e a expectativa é que traga especificações como display de 5,5 polegadas, 32GB de armazenamento, além de bateria de 4.000 mAh e câmera de 12 MP.

O lançamento está previsto para acontecer dia 22 de outubro. O preço deve variar entre US$ 460 e US$ 500. Não tem perspectiva do smartphone desembarcar no Brasil.