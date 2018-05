Veja alguns dos principais anúncios que foram feitos na abertura do Google I/O 2018

07:47 · 09.05.2018 / atualizado às 09:14

Empresa anunciou novidades para o Google Photos ( Foto: Divulgação/Google )

Terça-feira (8), durante o keynote de abertura do Google I/O 2018, a empresa fez uma série de apresentações e anúncios de seus novos rumos e produtos.

Veja as principais novidade:

1) Gmail: Smart Compose - um novo recurso desenvolvido com inteligência artificial para ajudar a criar e-mails a partir do zero, mais rápido. Disponível ainda neste mês.

2) Google Fotos: Suggested Actions - o Google tornou mais fácil compartilhar uma foto instantaneamente por meio de sugestões inteligentes. A empresa também está lançando novos recursos que permitem que você rapidamente corrija a iluminação de uma foto ou até mesmo traga cor para fotos antigas em preto e branco.

3) Google Assistente - o Assistente do Google está disponível em mais de 500 milhões de dispositivos, funciona com mais de 5.000 dispositivos domésticos conectados, está disponível em carros de mais de 40 marcas e é integrado aos dispositivos mais recentes, desde o Active Edge no Pixel 2 para um assistente dedicado no LG G7 ThinQ. Além disso, estará disponível em mais de 30 idiomas e 80 países até o final do ano.

4) Google Notícias - o novo Google Notícias usa um novo conjunto de técnicas de inteligência artificial que analisa em tempo real o fluxo de notícias publicadas na web e as organiza em linhas narrativas. Essa abordagem permite ao Google Notícias entender quais pessoas, lugares e coisas estão envolvidas em uma reportagem à medida em que a história se desenvolve. Usando essas informações, o Google Notícias também consegue mapear como esses elementos se relacionam entre si. Na essência, essa tecnologia nos permite sintetizar informações e organizá-las de forma a ajudar o usuário a entender o que está acontecendo, o impacto desses acontecimentos e as reações que se sucederam.

5) Android P - mais inteligente e simples do que nunca: bateria adaptativa, brilho adaptativo e app actions. Novo sistema de navegação: novos gestos, smart text selection, quick settings. Controle do seu bem estar digital: dashboard, app timer, novo não perturbe e wind down.

6) Google Maps - Nos próximos meses, o Google Maps se tornará mais assistivo e pessoal com novos recursos que ajudarão o usuário a descobrir o que comer, beber e fazer, não importa em que parte do mundo ele esteja.

7) Google Lens - Respostas em tempo real para as perguntas sobre o mundo ao seu redor. Foi anunciado que o Lens estará agora disponível diretamente no aplicativo da câmera em dispositivos compatíveis, além de três atualizações que permitem que o Lens responda mais perguntas e de forma mais rápida. Novos idiomas, incluindo português.