Vaza imagem de suposto celular da Razer

08:49 · 16.10.2017

Na expectativa do lançamento do primeiro smartphone da Razer, uma possível imagem do celular vazou na web. Na foto, compartilhada pelo site Techbyte, é possível ver um telefone com visual semelhante aos modelos da linha Xperia, da Sony, além de um sistema de câmera duplo, o que surpreendeu muita gente, já que o foco do aparelho não são as fotos.

O smartphone da Razer ainda não tem um nome oficial, mas segundo informações que circulam entre os especializados em tecnologia, deve ter 8GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno e processador Qualcomm Snapdragon 835. Ainda especula-se que o aparelho terá um display de resolução 2K.