Vai ter publicidade no Facebook Messenger

07:41 · 26.01.2017

O Facebook anunciou que, nas próximas semanas, irá começar a testar anúncios na home do aplicativo Messenger. Isso será possível graças a reestilização que o produto sofreu em 2016. Os testes serão feitos, inicialmente, na Austrália e na Tailândia.

Eddie Zhang, gerente de Produto do Facebook, garante que os anúncios não irão entrar dentro das conversas, apenas na home do Messenger, desde que não tenha clicado na publicidade na página inicial do produto ou tendo iniciado uma conversa com uma marca.

A idéia é posicionar a propaganda numa área do Messenger abaixo das suas conversas recentes, de forma similar a como o Facebook mostra as notificações de aniversários ou como avistamos se um amigo está ativo no Messenger.

Segundo Zhang, as pessoas poderão esconder as publicidades por meio de um menu suspenso que será colocado no Messenger.