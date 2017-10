Usuários pelo mundo reclamam de Facebook instável nesta quarta (11)

14:29 · 11.10.2017 / atualizado às 14:34 por Folhapress

O serviço chegou a apresentar instabilidade em cidades como Nova York, Las Vegas (EUA) e Buenos Aires (Argentina) - Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

Usuários não estão conseguindo acessar o Facebook e o Instagram nesta quarta-feira (11) em vários países do mundo.

Segundo o site Down Detector , que monitora quedas no serviço de redes sociais e outros sites, os problemas começaram às 9h20 da manhã (considerando o horário de Brasília).

No site, há reclamações sobre impossibilidade de acessar o serviço em Nova York e Las Vegas (EUA), Buenos Aires (Argentina), Finlândia, Filipinas, Austrália e Itália, por exemplo.

A reportagem não conseguiu acessar o Facebook a partir de um desktop. Pelo aplicativo, foi possível ver postagens de até uma hora atrás, mas não postar novas histórias.

No caso do Instagram, foi possível abrir a página inicial do serviço, porém uma mensagem de erro apareceu quando a reportagem tentou fazer login no serviço.

Às 13h30, a queda do Facebook e do Instagram já era o segundo assunto mais comentado por brasileiros no Twitter.

"Sabemos que algumas pessoas estão com dificuldade para acessar o Facebook e o Instagram. Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", disse um porta-voz do Facebook em posicionamento oficial da empresa.