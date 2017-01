Usuários do Firefox para iOS podem escolher seus aplicativos de e-mail favoritos

14:28 · 17.01.2017 / atualizado às 14:32

Aplicativos mais procurados entre os usuários de iOS ( Foto: Divulgação/ Mozilla )

A Mozilla, desenvolvedora do Fiferox, atualizou a plataforma do Browser, e agora os usuários do sistema operacional iOS podem melhorar suas experiências com o e-mail, tornando possível que os utilizadores escolham seus aplicativos favoritos para enviar suas mensagens. Segundo a empresa, os apps mais procurados entre o seu público são o Microsoft Outlook, Airmail, Mail.Ru, MyMail e o Spark. Com base nisto, a organização está incluindo todos os serviços das plataformas no update do seu navegador, facilitando o envio de e-mails dos donos de iPhone, iPad e iPod.

Tocando um link exibido no navegador, o usuário abrirá seu aplicativo e selecionará o endereço de e-mail desejado. De forma semelhante, os usuários também podem atualizar suas configurações nesses aplicativos para abrir, automaticamente, qualquer link incorporado no Firefox.

O usuário também pode usar o Firefox para abrir automaticamente links incorporados em e-mails entrando no menu de configurações de seu aplicativo de e-mail preferido e selecionando o Firefox.

Como funciona

Escolha o seu programa de e-mail favorito no Firefox, entre em configurações no Firefox para iOS app e selecione a partir dos programas de e-mail listados.