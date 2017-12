Usuários agora podem seguir #hashtags no Instagram

07:00 · 13.12.2017 / atualizado às 07:03

O funcionamento é similar ao de seguir perfils, ao clicar em uma hashtag aparece a nova opção de seguir ( Imagem: divulgação )

Depois de liberar as funções Arquivo de Stories e o Stories Highlights no começo do mês, o Instagram apresentou, na manhã desta terça-feira (12), uma nova função para deixar a linha do tempo dos usuários com mais conteúdo. A partir de agora, os usuários podem seguir hashtags e com isso descobrir novas fotos, vídeos e pessoas na rede social. Usando a novidade, é possível ficar mais próximo de interesses pessoais dividindo eles pelas hashtags que representam, como de locais, tipos de comida e esportes ou espécies de animais, por exemplo. #praiadoscrush #pastel #kitesurf #bulldog

O funcionamento é similar ao de seguir perfils. Nos ícones na parte inferior da tela, o usuário escolhe a "lupa" para realizar uma busca. Ao digitar, basta colocar qualquer palavra (ou conjunto delas) e procurar pelas hashtags nos resultados. Caso tenha uma específica em mente, basta colocar o caractere # seguido do nome e já ir direto para o "perfil" da hashtag. Tocar em uma hashtag em uma publicação ou comentário funciona da mesma forma.

Ao entrar no "perfil" da hashtag, o passo seguinte é totalmente intuitivo. Basta clicar em seguir no canto superior central e pronto, todas as publicações que tiverem a hashtag escolhida vão aparecer na linha do tempo. Conteúdos criados para o Stories que contiverem as hashtags seguidas também devem aparecer na lista de Stories do usuário. O unfollow também funciona da mesma forma.