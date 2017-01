Ubisoft e Amazon anunciam “War Within The Cartel”, um curta-metragem sobre Tom Clancy’s Ghost Recon

08:56 · 13.01.2017

A Ubisoft, em parceria com a Amazon, acaba de anunciar a produção de um filme promocional de 30 minutos ambientado no universo de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, seu jogo de tiro em estilo militar em mundo aberto que será lançado em 7 de março. Chamado “War Within the Cartel”, o curta-metragem terá como foco a história do cartel Santa Blanca –grupo que transformou a Bolívia em um país refém do narcotráfico – e será transmitido pela primeira vez no dia 16 de fevereiro no canal da www.twitch.tv/Ubisoft. Na mesma data, o vídeo também será disponibilizado on demand na Amazon Prime Video.

War Within the Cartel transporta os espectadores para as rotinas de trabalho do cartel de drogas de Santa Blanca, controlado por seu cultuado e cruel líder, El Sueño. Após sofrer um ataque em sua base, a diretoria da organização (composta pelo líder da segurança “El Muro”, o líder de produção “El Yayo”, a líder de operações Nidia Flores e o líder de influência “El Cardenal”) acredita que há um traidor no cartel e inicia uma caça por vingança. Com muita ação, os acontecimentos do filme antecedem o início do jogo, onde a unidade de forças especiais “Ghosts” é chamada para desmantelar o cartel. War Within the Cartel é uma produção do estúdio Legion of Creatives, de Los Angeles, e traz em seu elenco o vencedor do Grammy, empreendedor, ator e lenda do hip hop, Tip “T.I.” Harris, que interpreta Marcus, um dos membros do cartel Santa Blanca.

“A Ubisoft trabalha firme para oferecer o melhor do entretenimento, seja por meio dos games, filmes ou outras mídias”, disse Tony Key, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Ubisoft. “War Within the Cartel adiciona ainda mais profundidade ao já vasto mundo de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e estamos muito animados com as parcerias com a Amazon, Twitch e a Legion of Creatives neste projeto”, completa.

Para garantir que War Within the Cartel transmita um nível excepcional de realismo, a Legion of Creatives trouxe especialistas em táticas militares e aviação para o projeto. “O cartel de drogas se tornou um assunto muito abordado tanto no mundo real como no entretenimento e cultura pop. Estamos orgulhosos por saber que os personagens, a ação e a ambientação em War Within The Cartel estão tão próximos da realidade”, disse Roberto Orci, produtor executivo.

War Within the Cartel foi dirigido por Avi Youbian (The Walking Dead, Tainted Love) e contou com roteiro de Evan Greene, Noam Dromi (Dolphin Tale) e Ryan Landels (Jem end the Holograms). O projeto teve produção de Steve Ecclesine, Avi Youabian. Ryan Landels, e Alex Barkaloff e os produtores executivos foram Orlando Jones (Madiba, American Gods), Noam Dromi e Jay Williams, além de Roberto Orci (Star Trek, Transformers e The Amazing Spiderman).

Antes da estreia de War Within the Cartel, os fãs poderão se inscrever aqui e ter a chance de jogar o beta de Ghost Recon Wildlands. Desenvolvido pela Ubisoft Paris, o game será lançado mundialmente em 7 de Março para Xbox One, Playstation 4 e PC.