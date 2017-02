Ubisoft anuncia que open beta de For Honor acontecerá entre 9 e 12 de fevereiro

08:58 · 06.02.2017

A Ubisoft anuncia que o período open beta de For Honor acontecerá entre 9 e 12 de fevereiro, quando qualquer jogador de Xbox One, Playstation 4 e PC poderá experimentar gratuitamente o jogo, que será lançado em 14 de fevereiro. Antes do open beta, a Ubisoft ainda realizará uma ação de For Honor com guerreiros representados pelos atores Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allan e Demetrious Johnson, que, assim como alguns dos maiores streamers do Twitch, encarnarão o espírito do game e jogarão ao vivo no dia 7 de fevereiro, às 20h (horário de Brasília), com transmissão pelo canal do For Honor no Twitch.

O open beta marca também a apresentação do modo “Eliminação”, em que os jogadores disputam partidas em melhor de cinco rodadas sem a possibilidade de reviver (respawns) em caso de morte no turno. “Eliminação” é disputado por dois times de quatro guerreiros, tem nove personagens disponíveis e se junta a outros três modos de jogo que já puderam ser jogados no período de closed beta: Domínio, Briga e Duelo. No lançamento oficial, em 14 de fevereiro, For Honor contará com cinco modos multiplayer e 12 heróis jogáveis.

O evento “Guerra das Facções”, que definirá a facção mais poderosa, seguirá disponível no open beta. Durante o closed beta, os Vikings lideraram a disputa de acordo com informações de desempenho de todos os usuários das três plataformas. Apesar do resultado parcial, os jogadores que atuam como Samurais e Cavaleiros ainda podem ajudar sua facção a alcançar a vitória e então receber recompensas exclusivas para serem usadas no lançamento de For Honor.

Desenvolvido pela Ubisoft Montreal com a colaboração de outros estúdios da Ubisoft (como Quebec, Toronto e Blue Byte), For Honor oferece uma campanha e um emocionante modo multiplayer. Jogadores incorporam guerreiros de três grandes facções – os corajosos Cavaleiros, os brutais Vikings e os enigmáticos Samurais –, e lutam até a morte em um intenso ambiente de combate corpo a corpo. O inovador sistema de luta de For Honor coloca o jogador no controle total de seus guerreiros e permite que usem habilidades únicas e estilos específicos de cada herói para dominar os oponentes que estiverem em seu caminho.