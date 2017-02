Ubisoft anuncia que nova fase do jogo Ghost Recon Wildlands acontecerá entre 3 e 6 de fevereiro

09:01 · 03.02.2017 / atualizado às 11:03

A Ubisoft anuncia que o closed beta de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands estará disponível entre os dias 3 e 6 de fevereiro para Xbox One, Playstation 4 e PC. Para ter a chance de ser um dos Ghosts antes do lançamento oficial do jogo, os interessados devem se inscrever aqui. Cada chave de acesso ao beta permite convidar mais três amigos que joguem na mesma plataforma. Ghost Recon é o primeiro de jogo de tiro militar ambientado em um imenso e receptivo mundo aberto, que você pode jogar sozinho ou no modo cooperativo com quatro jogadores.

O closed beta apresentará Itacua, uma província montanhosa e florida da Bolívia em um futuro próximo. Como membros dos Ghosts, os gamers terão que trabalhar em conjunto para derrubar os chefes do cartel de drogas Santa Blanca, uma organização criminosa que domina a região. Assim como no jogo completo, todo conteúdo do closed beta poderá ser jogado por até quatro jogadores ao mesmo tempo em modo cooperativo ou individualmente em modo single player. Uma série de veículos, equipamentos táticos e armas estarão disponíveis para que os Ghosts façam o seu trabalho.

Fãs que quiserem se aprofundar e aprender ainda mais sobre as atividades do cartel Santa Blanca também poderão assistir ao curta-metragem Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: War Within the Cartel, um vídeo promocional em live-action que será lançado no dia 16 de fevereiro pelo canal da Ubisoft no Twitch.