Uber lança serviço mais barato em que o usuário se desloca até um ponto para embarcar

Na última quarta-feira (21), o Uber lançou mais uma modalidade para atender seus clientes, chamado de "Uber Express Pool". A ideia é oferecer um serviço mais barato para o cliente.

Funciona como o "UberPool", mas em vez de o carro ir até o passageiro, o usuário se desloca até um ponto indicado pelo aplicativo para embarcar.

O serviço checa quais usuários irão para a mesma região, verifica se eles estão geograficamente próximos e pede que eles caminhem até um ponto de encontro. O carro que prestará o serviço estará no local.

O Uber ainda garante que o ponto de encontro não ficará distante, no máximo a alguns quarteirões da localização geográfica do usuário.

O local é estabelecido em áreas de fácil acesso, tanto para os passageiros como para o motorista.

As corridas do "Uber Express Pool" podem custar até 50% menos que as do "UberPool" ou terem redução de até 75% na comparação com o "UberX".

A modalidade estava sendo testada em São Francisco e em Boston, nos Estados Unidos, desde novembro de 2017. Agora está sendo ampliada para localidades como Los Angeles, Miami, Washington e Denver.