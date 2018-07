Twitter suspendeu 70 milhões de contas suspeitas em dois meses, diz imprensa

13:29 · 07.07.2018 por Agence France-Presse

A média de suspensões é de mais de um milhão de contas por dia. ( Foto: reprodução/Twitter )

O Twitter suspendeu em dois meses mais de 70 milhões de contas suspeitas de propagar informações falsas, em meio a sua luta contra as atividades maliciosas, assegurou o Washington Post neste sábado (7).

Segundo o jornal americano, que cita dados confirmados pela rede social, a média de suspensões é de mais de um milhão por dia e teve seu auge em meados de maio, quando mais de 13 milhões de contas duvidosas foram suspensas em apenas uma semana.

A tendência se mantém em julho, de acordo com o jornal.

As principais redes sociais, com Facebook e Twitter no topo, desenvolveram regras mais estritas para as propagandas políticas, após as críticas recebidas por sua falta de ação diante da proliferação de informações falsas durante a campanha eleitoral americana de 2016. Em muitos casos as mensagens foram publicadas por "bots" (contas automáticas) ou de contas na Rússia.

Em fevereiro, a Justiça americana acusou 13 cidadãos russos de terem participado de "uma guerra de informação" contra os Estados Unidos nas redes sociais para favorecer Donald Trump contra Hillary Clinton.

O "Twitter está se desfazendo de contas falsas em uma velocidade recorde", escreveu neste sábado o presidente americano na rede social que usa diariamente, e questionou se o New York Times e o Washington Post, dois jornais que ataca com frequência pela cobertura de suas políticas, farão parte do lote.