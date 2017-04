Twitter lança experiência web para dispositivos móveis

07:22 · 07.04.2017

O Twitter lançou o Twitter Lite, uma experiência web destinada a smartphones e tablets para que mais pessoas tenham acesso ao que está acontecendo no mundo agora. Acessível e rápida, a novidade foi criada para minimizar o uso de dados, carregar rapidamente em conexões lentas e utilizar menos espaço de armazenamento nos aparelhos. Para conferir, basta entrar aqui diretamente do dispositivo - a versão estará disponível no navegador da web.

A novidade utiliza menos de 1MB no armazenamento, traz um aumento de mais de 30% na velocidade de inicialização, assim como na navegação de forma geral, e oferece os principais recursos do Twitter - timeline, Tweets, Mensagens Diretas (DMs), trending topics, perfis, uploads de mídia, notificações e suporte offline. Além disso, o Twitter Lite trará quatro novos recursos que ajudarão a melhorar a experiência do consumidor: menor consumo de dados, ícone para tela inicial do dispositivo, notificações por push e melhorias de funções que abrem dentro do aplicativo nativo.

Para que haja um menor consumo de dados, uma das funções permite que o consumidor tenha uma pré-visualização de imagens e vídeos antes de escolher quais deseja carregar completamente. Com esta mudança, os usuários terão uma diminuição de aproximadamente 70% no gasto de dados, fazendo com que as conversas do Twitter fiquem mais acessíveis em áreas onde dados de dispositivos móveis são de alto custo. O ícone para a tela inicial também estará disponível, tornando a navegação mais fácil e rápida.

Segundo a assessoria de imprensa nacional do Twitter, os usuários que já possuírem o aplicativo do Twitter instalado no smartphone ou tablet também poderão notar melhorias de funções que abrem dentro do aplicativo - isto fará com que a navegação entre a versão web e o aplicativo seja mais integrada. Além disso, será possível receber notificações por push dentro da versão web.

O Twitter Lite utiliza a tecnologia Progressive Web App (PWA) para oferecer uma experiência semelhante à de um aplicativo nativo e tem recursos adicionais no Google Chrome para dispositivos Android. É possível receber uma ampla gama de notificações para ser alertado sobre o que está acontecendo no Twitter ao longo do dia e, também, acessá-lo offline, para que a experiência do consumidor no Twitter não seja interrompida mesmo que a conexão de internet caia temporariamente.