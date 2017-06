Twitter lança botões em Mensagens Diretas para facilitar comunicação entre marcas e consumidores

08:44 · 14.06.2017 / atualizado às 08:45

Desde terça-feira (13), marcas poderão anexar botões às Mensagens Diretas (DMs) para facilitar a comunicação com o público no Twitter. A novidade permite ao consumidor, por exemplo, compor um Tweet a partir da DM, seguir uma conta ou abrir um site no aplicativo da rede social.

A @FocusFeatures, divisão de cinema da NBC e Universal Studios, já utiliza a nova funcionalidade para mostrar trailers de filmes, vender ingressos e conectar as pessoas com funcionários para responder perguntas, entre outros serviços.

No Brasil, a ferramenta já está disponível para instalação. Depois de concluir a ação no ambiente a que foi direcionado pelos botões, o consumidor retoma a atividade com a marca na Mensagem Direta. Será possível também levar usuários automaticamente de uma conta da marca a outra via DMs, caso a empresa possua um perfil específico de atendimento ao cliente, por exemplo. Além disso, os consumidores poderão se tornar embaixadores da marca ao compartilhar experiências entre si no Twitter, como uma oferta ou um cupom de desconto.

Até três botões podem ser anexados pelas marcas, que podem personalizar o texto referente ao que é oferecido e incluir emojis. Para que consigam estar em contato com o público em geral, as marcas precisam manter a configuração “receber Mensagens Diretas de qualquer pessoa” ativada no Twitter e usar os novos botões para direcionar os usuários ao seu perfil.

Os botões nas Mensagens Diretas estã disponíveis nos sistemas iOS e Android e via desktop.