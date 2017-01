Twitter fecha parceria para transmitir, ao vivo, tapete vermelho de premiações musicais

12:52 · 24.01.2017

A dick clark productions e o Twitter anunciaram nesta semana uma parceria para transmitir exclusivamente e ao vivo os momentos que antecedem importantes prêmios de música dos Estados Unidos.

A programação, produzida pela dick clark productions e parceiros, estará disponível globalmente para qualquer pessoa no Twitter, via desktop e dispositivos conectados.

As duas horas de desfile pelo tapete vermelho prévias à 52a edição do prêmio Academy of Country Music Awards, que acontecerá no dia 2 de abril, farão parte da primeira transmissão que a parceria trará. Além disso, os momentos antes dos eventos Billboard Music Awards, no dia 21 de maio; 7º Annual Streamy Awards, em outubro; e American Music Awards, em novembro; também poderão ser conferidos ao vivo no Twitter.

A programação que antecede cada premiação contará com entrevistas exclusivas de artistas e integrará conversas de fãs e celebridades que estiverem acontecendo ao vivo no Twitter. As perguntas originadas no Twitter também permitirão que os fãs participem de cada um dos especiais transmitidos do tapete vermelho. Mais detalhes sobre cada programa serão disponibilizados à medida em que eles se aproximarem.

"O Twitter é o lugar onde as conversas sobre premiações acontecem ao vivo", afirma Anthony Noto, COO do Twitter. "Após uma colaboração bem-sucedida com a Hollywood Foreign Press Association e a dick clark productions no show de tapete vermelho do Globo de Ouro exclusivo, estamos entusiasmados em fechar nova parceria com dick clark productions para trazer mais programação ao vivo para o Twitter", diz.

"Estamos entusiasmados com o sucesso dos momentos do tapete vermelho no Golden Globe e ansiosos para trabalhar com o Twitter em shows adicionais", disse Mike Mahan, presidente da dick clark productions. "Ao oferecer uma oportunidade única de visualização online, somos capazes de expandir a experiência do público e gerar conversas mais profundas e interessantes".

A Hollywood Foreign Press Association, a dick clark productions e o Twitter se associaram anteriormente para a transmissão exclusiva do pré show oficial do Golden Globe Awards, que reuniu 2,7 milhões de telespectadores únicos.