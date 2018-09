Twitter abre inscrições para seleção de estagiários

15:43 · 17.09.2018

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do programa de estágios do Twitter no Brasil. São seis vagas para o escritório da rede social em 2019.

Qualquer estudante de graduação que estiver interesse na oportunidade pode se inscrever, seja ele de qual curso for. “Como em todos os nossos processos, buscamos formar uma turma cada vez mais diversa em termos de experiências de vida, formação, cultura e perspectivas”, afirma Francine Graci, diretora de aquisição, treinamento e desenvolvimento do Twitter para a América Latina.

Conduzido em parceria com a Companhia de Estágios, o processo seletivo com diversas etapas, como trabalho em equipe, jogo de realidade virtual e outros. De acordo com o Twitter, a ideia é avaliar a habilidade de relacionamento interpessoal, além de atributos como organização, raciocínio lógico, persistência, pensamento estratégico, foco e comunicação dos participantes.

Os estudantes recebem uma bolsa-auxílio e benefícios como vale-transporte, vale-refeição e auxílio para academia.