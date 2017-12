TSE lança consulta de situação e emissão de certidão eleitoral pelo Twitter

09:40 · 25.12.2017

Ao clicar em um dos itens, um robô inteligente conectado à base de dados do TSE faz algumas perguntas e retorna os resultados através de um chat usando as mensagens privadas do Twitter ( Imagem: reprodução / Twitter )

O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou, através de seu Twitter oficial, duas novas ferramentas para o eleitor brasileiro. Agora o internauta pode verificar sua situação eleitoral, consultar seu local de votação e emitir sua certidão de quitação eleitoral pelo perfil do órgão federal na rede social.

Para fazer uso dos novos serviços, basta acessar o tweet do dia 21 de dezembro e escolher uma das opções. O usuário escolhe inicialmente entre tirar dúvidas, consultar situação, emitir certidão e falar com o TSE. Ao clicar em um dos itens, um robô inteligente conectado à base de dados do TSE faz algumas perguntas e retorna os resultados através de um chat usando as mensagens privadas do Twitter.

Para consultar a situação eleitoral, por exemplo, o sistema ainda oferece a opção da combinação de data de nascimento e nome completo ou pelo número do título, escolha que é feita com um clique do mouse, ou toque na tela, no caso de smartphone.

Com o resultado da consulta, novas opções surgem. O internauta pode fazer ainda uma nova consulta ou pesquisar o seu local de votação. Para isso, o sistema pede novamente a data de aniversário, nome completo ou número do título e por fim o nome da mãe.

Por fim, a opção de emissão de certidão é a pesquisa mais detalhada. O sistema pede o número do seu título de eleitor. Depois, basta fornecer o nome completo e data de nascimento seguido dos nomes completos do pai e mãe. O sistema gera um PDF que pode ser baixado em qualquer dispositivo.