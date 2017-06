Três mil anos de moda reunidos em exposição virtual

09:00 · 11.06.2017

Três mil anos de moda mundial estão reunidos na maior exposição virtual de estilo já realizada. O projeto "We Wear Culture", desenvolvido pelo Google Arts & Culture, é fruto de colaboração com mais de 180 instituições culturais em 42 países e foi lançado na última quinta-feira (8).

É uma maneira nova e imersiva de explorar a arte, a história e as maravilhas do mundo. Após projetos que tornaram a arte de rua, as artes performáticas e a história natural acessíveis a pessoas de todo o mundo, o "We Wear Culture" permite que todos explorem o mundo da moda. A plataforma Google Arts & Culture é gratuita e está disponível na web, e no aplicativo para iOS e Android.

Os números do "We Wear Culture":

· Mais de 180 das mais renomadas instituições em cultura e moda, de 42 países;

· Mais de 400 exposições e histórias on-line que compartilham um total de 30.000 fotos, vídeos e outros documentos;

· Quatro experiências de realidade virtual com peças icônicas da moda;

· Mais de 700 imagens de ultra-alta resolução, chamadas gigapixel;

· Mais de 40 locais com acesso aos bastidores no Google Street View.