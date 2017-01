TP-Link orienta sobre falhas em roteadores e prevenção

07:33 · 20.01.2017

Nos últimos meses, muito se noticiou sobre falhas de segurança em roteadores em diversas partes do mundo. Os problemas vão desde a facilidade para quebrar a segurança dos aparelhos, até roteadores antigos com vulnerabilidades e unidades que ainda operam com a senha padrão de fábrica, o que os torna mais vulneráveis e podem dar margem à brechas e falhas usadas por cyber criminosos para os mais diversos golpes.

A TP-Link, por meio do coordenador de Produtos no Brasil, Fábio Appel, diz que há uma preocupação global das empresas com a segurança dos clientes. “Existe hoje uma preocupação global com a segurança de dispositivos conectados, já que seu uso cresceu em todo o mundo. Desde o ano passado, hackers vem lançando ataques que cortaram acesso a alguns dos maiores sites do mundo”, explica Appel.

“A questão é que um roteador, por exemplo, é composto de diversas peças, fabricadas por várias empresas. Uma simples falha em uma porta USB, por exemplo, pode levar a uma brecha que possibilita uma série de fraudes, como o uso daquele roteador para redirecionar o usuário para um site específico, por exemplo”.

Por conta dessas falhas, entidades ligadas à segurança na Internet em todo o mundo, como a Comissão de Comércio dos Estados Unidos (FTC), por exemplo, tem intensificado as orientações para que os diversos players da indústria protejam melhor seus equipamentos e removam vulnerabilidades fáceis de serem exploradas por criminosos virtuais, como uso de senhas padrão.

“A TP-Link, hoje, trabalha em parceria com diversas empresas da indústria, focando na promoção de um esforço amplo para melhorar a segurança de dispositivos conectados à Internet, incluindo roteadores, webcams e outros dispositivos comumente usados por consumidores. Investimos em pesquisa e desenvolvimento, para que possamos identificar essas falhas cada vez mais rápido e ajudar todo o mercado a saná-las”, destaca Appel.

Como evitar

Para Appel, a orientação inicial para prevenir esse tipo de falha é sempre alterar a senha padrão que vem de fábrica, além de manter todos os sistemas atualizados. Para isso, é preciso fazer atualizações periódicas nos sistemas de todos os dispositivos conectados, pois toda vez que uma falha é identificada, a empresa responsável promove alterações no sistema capaz de saná-las.

“Hoje já existem alguns aparelhos com atualizações automáticas programadas, mas nem todos tem essa facilidade. Muitas vezes o consumidor instala o aparelho e nunca mais se preocupa com ele. Mas na realidade de hoje, isso não é mais possível. É preciso estar atento”, orienta o executivo.

Para facilitar a vida do consumidor, a TP-Link está cada vez mais empenhada em lançar produtos que já venham com o sistema de atualização programada, e trabalha na orientação de seus usuários, por meio de pós-vendas, atendimento ao consumidor e em suas redes sociais.