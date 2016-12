Tinder revela os nomes que mais receberam matches em 2016

09:33 · 20.12.2016

O Tinder revelou o top 10 dos nomes que mais receberam matches em 2016. De acordo com o aplicativo, o levantamento foi feito com base na porcentagem de corações recebidos e não leva em consideração as avaliações negativas. A plataforma levou ainda em conta a variação de nomes.

Confira:

Nomes masculinos

1. Felipe

2. Jeferson

3. Caio

4. Fernando

5. Henrique

6. Rodrigo

7. Lucas

8. Thiago

9. Miguel

10. Diego

Nomes femininos

1. Tainá

2. Lavínia

3. Mariana

4. Sofia

5. Giovana

6. Aline

7. Camila

8. Júlia

9. Maria Eduarda

10. Amanda